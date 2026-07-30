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Felipe Chávez anotó doblete en amistoso del Bayern Múnich: revive los goles del peruano - VIDEO

Felipe Chávez brilla en su regreso al Bayern Múnich con dos goles y una asistencia en el amistoso de pretemporada ante Rottach-Egern. Su destacada actuación ha generado especulaciones sobre su futuro.

Wilfredo Inostroza
Felipe Chávez participando del amistoso de Bayern Múnich ante Rottach-Egern
Felipe Chávez participando del amistoso de Bayern Múnich ante Rottach-Egern | Imagen: Bayern TV
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Felipe Chávez volvió al Bayern Múnich tras su paso por el Colonia y mientras se especula mucho sobre su futuro, el jugador peruano respondió con una sobresaliente actuación en el amistoso de pretemporada que disputó su equipo ante Rottach-Egern.

Así van quedando los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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Primero, el volante de la Bicolor apareció a los 10 minutos para recibir el balón en el área, con un movimiento para quitarse a un rival y definir con un potente derechazo. Fue el 3-0 del encuentro.

Luego, sobre los 13’, recibió un magistral pase de Palinha y en el mano a mano con el arquero rival, no perdonó y marcó con un espectacular sombrero, con el que marcó el 4-0 transitorio.

Además, Chávez también dio una brillante asistencia, para que Maycon Cardozo convierta el 6-0 antes del entretiempo. Actuación redonda de nuestro compatriota.

Cabe señalar que Felipe Chávez jugó hasta los 63 minutos, cuando fue reemplazado por Guido Della Rovere. ¿Vincent Kompany habrá tomado de nota del peruano?

Primer gol de Felipe Chávez con Bayern Múnich ante Rottach-Egern

Primer gol de Felipe Chávez con Bayern Múnich ante Rottach-Egern

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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