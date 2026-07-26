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Portal croata dio fuerte calificativo a Felipe Chávez tras jugar con Bayern Múnich en amistoso

Felipe Chávez volvió a sumar minutos con el primer equipo del Bayern Múnich en la pretemporada 2026-27, acumulando experiencia en la cancha durante un amistoso contra el Wehen.

Luis Blancas
Portal de Croacia rotundo con Felipe Chávez tras disputar con Bayern Múnich un amistoso
Portal de Croacia rotundo con Felipe Chávez tras disputar con Bayern Múnich un amistoso | Foto: GettyImages
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Felipe Chávez volvió a sumar minutos con el primer equipo del Bayern Múnich durante la pretemporada 2026-27, pero lo que más llamó la atención tras el amistoso frente al Wehen fue la valoración que recibió por parte del reconocido portal especializado Sofascore, que calificó su actuación con un 6.4, puntuación que describió un rendimiento discreto del mediocampista peruano.

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Portal de Croacia rotundo con Felipe Chávez tras disputar con Bayern Múnich un amistoso

Chávez saltó al terreno de juego al comienzo de la segunda mitad por decisión del técnico Vincent Kompany, que incluso le dio algunas instrucciones antes de mandarlo al césped. El jugador disputó todo el segundo tiempo del encuentro y volvió a contar con una ocasión para exhibirse con el primer equipo del club alemán.

Aunque disputó los 45 minutos finales, el portal croata le asignó al seleccionado peruano una nota de 6.4, una evaluación que da cuenta de una actuación aceptable, pero sin una incidencia decisiva en el trámite del partido. En todo caso, el volante sigue bajo la mirada del comando técnico en esta fase de preparación.

¿Cómo le va a Felipe Chávez en Bayern Múnich 2026-27?

Felipe Chávez vive un momento clave en su trayectoria tras sobresalir en las divisiones inferiores del Bayern Múnich. Después de volver al club procedente del F.C. Colonia, el centrocampista ha empezado a ser tenido en cuenta por Vincent Kompany para formar parte del primer equipo en varios amistosos de la pretemporada 2026-2027.

Aunque aún aguarda su debut oficial con el Bayern Múnich esta temporada, cada llamada a la convocatoria le acerca un poco más a ese objetivo. Su capacidad para ordenar el juego, su visión en el centro del campo y su versatilidad lo mantienen entre las jóvenes promesas del conjunto bávaro, que continuará observándolo en los próximos amistosos.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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