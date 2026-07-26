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Canal confirmado para ver partido de Cienciano vs Lanús por la vuelta de la Copa Sudamericana

Cienciano busca completar una remontada ante Lanús y clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Revisa dónde ver la transmisión del partido.

Angel Curo
Canal confirmado para ver partido de Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana
Canal confirmado para ver partido de Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana | Composición: Líbero
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Cienciano se enfrentará a Lanús por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El 'Papá' cerrará la llave en su localía del Estadio Inca Garcilaso de la Vega, buscando aprovechar su condición de local y remontar el 2-0 en contra en el marcador global. Por ello, para que no te pierdas ningún instante, te contamos el canal confirmado para seguir la transmisión del partido.

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Canal confirmado para ver Cienciano vs Lanús

La transmisión del partido de Cienciano vs Lanús por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana estará a cargo de la señal EN VIVO y EN DIRECTO de ESPN para todo Sudamérica. De esta forma, la plataforma de streaming de Disney Plus se encargará de llevar el encuentro vía ONLINE.

¿Qué canal transmite partido de vuelta de Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana?

Estos son los canales que llevarán la transmisión del partido de Cienciano vs Lanús para los países de Latinoamérica y Estados Unidos.

  • Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia: ESPN 2 y Disney Plus.
  • Brasil: Paramount Plus.
  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus.
  • Venezuela: ESPN 2, Disney Plus e inter.
  • México: Disney Plus.
  • Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV y beIN Sports Connect.

¿Cómo llegan Cienciano y Lanús a la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana?

Cienciano no atraviesa su mejor momento en la temporada luego de haber sumado cuatro derrotas consecutivas, donde han mostrado un nivel de juego muy diferente al del primer semestre. Sin embargo, eso no les impide ilusionarse con remontar el 2-0 en contra ante Lanús y para ello se esperanzan en el talento de Alejandro Hogberg, Carlos Garcés, Neri Bandiera, entre otros.

Cienciano vs Lanús

Cienciano cayó ante Lanús y buscará remontar la serie en Cusco

Por su parte, Lanús llega motivado tras haber logrado un importante resultado en casa. Además, encaran la vuelta tras vencer 1-0 a San Lorenzo por la Liga Profesional, resultado que les dará un gran impulso anímico. Cabe recordar que no podrán contar con Besozzi tras haber sido expulsado en la ida.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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