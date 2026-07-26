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Canal confirmado para ver partido Sporting Cristal vs Bragantino por la vuelta de Copa Sudamericana
Sporting Cristal buscará su clasificación a los octavos de final ante RB Bragantino en los playoffs de la Copa Sudamericana. Conoce dónde ver la transmisión.
Sporting Cristal se enfrentará este miércoles ante Bragantino por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Los rimenses saldrán al campo en busca de dar el gran golpe en territorio brasileño y clasificar a los octavos de final. Por ello, aquí te contamos el canal confirmado para seguir este emocionante encuentro.
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Canal confirmado para ver partido de Sporting Cristal vs Bragantino
La transmisión EN DIRECTO del partido por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana entre Sporting Cristal vs Bragantino estarán disponible por la señal de DirecTV Sports para toda Sudamérica. De esta forma, también estará disponible EN VIVO ONLINE por la app de DGO.
Por su parte, la plataforma de streaming de Paramount Plus se encargará de llevar la señal del encuentro en todo el territorio brasileño.
¿Qué canal transmite partido de vuelta de Sporting Cristal vs Bragantino?
Estos son los canales a los que tienes que estar atento para ver la transmisión del Sporting Cristal vs Bragantino por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.
- Perú: DirecTV Sports y DGO.
- Brasil: Paramount Plus.
- Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV y beIN Sports Connect.
¿Cómo llegan Sporting Cristal y Bragantino a la vuelta de los playoffs de Copa Sudamericana?
Sporting Cristal no llega en el mejor momento, luego de haber caído por 2-1 ante Melgar en su último partido por el Torneo Clausura 2026. Los rimenses mostraron falencias deportivas y cierta fatiga por la seguidilla de partidos. Sin embargo, ahora deberán concentrarse en poder dar el gran golpe en territorio brasileño y clasificar a los octavos de final del torneo continental.
Sporting Cristal y Bragantino empataron 0-0 en el partido de ida. Foto: Copa Sudamericana
Por su parte, Bragantino mostró que es un equipo sólido en la ida disputada en el Estadio Nacional, por lo que se ilusionan con celebrar junto a su hinchada su clasificación. Además, es uno de los clubes líderes en el Brasileirao, dejando en claro que son un equipo de gran jerarquía.
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