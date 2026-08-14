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Resultados UNI 2026-2 HOY, 14 de agosto: lista de ingresantes y puntajes de la prueba de Física y Química

La UNI publicará la lista completa de resultados hoy, 14 de agosto, la cual estará accesible en línea una vez finalizadas las evaluaciones presenciales.

Melanni Miranda
Resultados UNI 2026-2 HOY, 14 de agosto: lista de ingresantes y puntajes de la prueba de Física y Química.
Resultados UNI 2026-2 HOY, 14 de agosto: lista de ingresantes y puntajes de la prueba de Física y Química. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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Este viernes 14 de agosto de 2026 se realizará la tercera y última jornada del Examen de Admisión Ordinario 2026-II en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). A continuación, la lista de ingresantes y los puntajes obtenidos para la prueba de Física y Química. ¿A qué hora se rinde el examen y LINK de los resultados?

Revisa los resultados del examen de admisión de la Universidad Nacional del Altiplano Puno 2026-2 de este 8 y 9 de agosto.

PUEDES VER: Resultados UNA Puno 2026-2: revisa si lograste alcanzar una vacante en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno

Link de resultados del examen UNI del viernes 14 de agosto

Los postulantes que se presenten al examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) este viernes 14 de agosto tendrán la oportunidad de revisar los resultados a través del portal oficial de Admisión de la institución.

  • LINK (los puntajes y lista de ingresantes en breve)

Para acceder a esta información, es necesario que ingresen sus datos personales y verifiquen el puntaje obtenido en esta primera jornada de evaluación.

¿A qué hora empieza el examen de Admisión Ordinario 2026-II de este 14 de agosto?

Las puertas del campus universitario se abrirán a las 7.00 a. m. y el acceso se cerrará de manera estricta a las 9.00 a. m., por lo que no se permitirá la entrada a ningún alumno que llegue después de este horario. La prueba se llevará a cabo desde esa hora hasta las 12.00 p. m.

Para asegurar la transparencia del proceso, se ha implementado un sistema de seguridad que incluye un centro de monitoreo con más de 300 cámaras, drones y robots.

¿Qué otras evaluaciones se realizaron en el proceso de admisión ordinario?

  • El lunes 10 se llevó a cabo la Prueba de Aptitud Académica y Humanidades.
  • El miércoles 12 se realizó la Prueba de Matemática. Estas evaluaciones son fundamentales para medir el desempeño académico de los estudiantes y su preparación en diversas áreas del conocimiento.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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