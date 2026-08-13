Este viernes 14 de agosto se realizará el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, una actividad enfocada en la prevención y la capacidad de respuesta de los peruanos y de las instituciones locales ante diversas emergencias. Toda la población está invitada a sumarse a este evento. AQUÍ los horarios y recomendaciones para afrontar futuros sismos de gran magnitud.

¿A qué hora empieza el Simulacro Nacional Multipeligro?

El ejercicio preventivo iniciará a las 3.00 p. m. de este viernes y se centrará en la simulación de un sismo de magnitud 8.8, calificado como altamente destructivo, además de peligros asociados como tsunamis, huaicos o lluvias intensas según la región.

Simulacro Nacional Multipeligro este viernes 14 de agosto: todo sobre este evento de prevención.

Voceros del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Instituto Geofísico del Perú (IGP) han indicado que la actividad se desarrollará con un epicentro ubicado frente a la costa central de Lima y Callao.

¿Cuál es el objetivo principal?

El propósito de la actividad es que todos los ciudadanos se familiaricen y realicen las acciones necesarias antes, durante y después de una emergencia. La iniciativa brindará la oportunidad de evaluar las medidas de seguridad establecidas en hogares, lugares de trabajo, instituciones educativas y otros entornos, tanto públicos como privados.

Recomendaciones claves