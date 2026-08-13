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Simulacro Nacional Multipeligro este viernes 14 de agosto: horario y recomendaciones ante un sismo de magnitud 8.8
El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 está programado para las 3.00 p. m. y tiene como finalidad la prevención frente a los últimos movimientos sísmicos.
Este viernes 14 de agosto se realizará el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, una actividad enfocada en la prevención y la capacidad de respuesta de los peruanos y de las instituciones locales ante diversas emergencias. Toda la población está invitada a sumarse a este evento. AQUÍ los horarios y recomendaciones para afrontar futuros sismos de gran magnitud.
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¿A qué hora empieza el Simulacro Nacional Multipeligro?
El ejercicio preventivo iniciará a las 3.00 p. m. de este viernes y se centrará en la simulación de un sismo de magnitud 8.8, calificado como altamente destructivo, además de peligros asociados como tsunamis, huaicos o lluvias intensas según la región.
Simulacro Nacional Multipeligro este viernes 14 de agosto: todo sobre este evento de prevención.
Voceros del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Instituto Geofísico del Perú (IGP) han indicado que la actividad se desarrollará con un epicentro ubicado frente a la costa central de Lima y Callao.
¿Cuál es el objetivo principal?
El propósito de la actividad es que todos los ciudadanos se familiaricen y realicen las acciones necesarias antes, durante y después de una emergencia. La iniciativa brindará la oportunidad de evaluar las medidas de seguridad establecidas en hogares, lugares de trabajo, instituciones educativas y otros entornos, tanto públicos como privados.
Recomendaciones claves
- En situaciones de emergencia, primero debes mantener la calma.
- Evita correr, gritar o empujar mientras te desplazas.
- Asegúrate de tener tu mochila de emergencias y una caja de reserva a la mano.
- En caso de recibir una alerta de tsunami, si te encuentras en la costa, dirígete de inmediato a zonas elevadas o alejadas del mar.
- Si estás conduciendo, detén el vehículo con precaución en un área despejada, manteniéndote alejado de postes, puentes o árboles, y espera las indicaciones pertinentes.
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