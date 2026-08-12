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Últimos resultados de La Tinka HOY, miércoles 12 de agosto de 2026 EN VIVO: números ganadores, Pozo Millonario, premios y más

Revisa los números ganadores de La Tinka, así como el Sí o Sí, la Boliyapa y el millonario Pozo que estará en juego este miércoles 12 de agosto.

María Zapata
Conoce los resultados de La Tinka del miércoles 12 de agosto y los números ganadores del Pozo Millonario.
Conoce los resultados de La Tinka del miércoles 12 de agosto y los números ganadores del Pozo Millonario. | La Tinka
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Este miércoles 12 de agosto de 2026 se realiza un nuevo sorteo de La Tinka, por lo que miles de jugadores esperan conocer los números ganadores y el monto actualizado del Pozo Millonario. Mientras se desarrolla el sorteo de hoy, puedes consultar el último resultado oficial, correspondiente al domingo 9 de agosto, así como los números del Sí o Sí y la Boliyapa.

La Tinka del domingo 9 de agosto: conoce los resultados, números ganadores y Pozo Millonario.

PUEDES VER: Resultado de La Tinka del domingo 9 de agosto: revisa los números ganadores y el Pozo Millonario

Resultados de La Tinka EN VIVO HOY, miércoles 12 de agosto: revisa los números ganadores del sorteo

12:55
12/8/2026

Bienvenidos

En el último sorteo de La Tinka no hubo ganadores con los 6 aciertos. Revisa el resultado del Sí o Sí y consulta aquí los números ganadores de La Tinka HOY, miércoles 12 de agosto, junto con los detalles del sorteo.

Resultados de La Tinka del domingo 9 de agosto de 2026

  • Fecha del último sorteo: domingo 9 de agosto de 2026.
  • Bolillas regulares: 12, 30, 26, 53, 37 y 29.
  • Sí o Sí: 46, 06 y 09.
  • Boliyapa: 45.
  • Premio del Sí o Sí: un jugador de Huaraz ganó S/50 mil.

¿Cuánto acumula el Pozo Millonario de La Tinka?

El Pozo Millonario de La Tinka tiene un acumulado de S/23'507,898 para el próximo sorteo, que se realizará este miércoles 12 de agosto.

¿Cuándo y dónde se realiza el sorteo?

Los sorteos de La Tinka se realizan todos los miércoles y domingos a las 10:50 p. m. y se transmiten por América TV. Asimismo, pueden seguirse a través de sus plataformas digitales y redes sociales oficiales.

¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka?

Los boletos de La Tinka pueden adquirirse hasta cerca de las 9:50 p. m. en los días de sorteo mediante la plataforma digital. En los puntos de venta autorizados, las ventas suelen cerrar antes, aproximadamente a las 8:50 p. m. Por ello, si planeas jugar La Tinka hoy, lo recomendable es hacerlo con anticipación y confirmar el horario vigente según el canal elegido.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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