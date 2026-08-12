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Últimos resultados de La Tinka HOY, miércoles 12 de agosto de 2026 EN VIVO: números ganadores, Pozo Millonario, premios y más
Revisa los números ganadores de La Tinka, así como el Sí o Sí, la Boliyapa y el millonario Pozo que estará en juego este miércoles 12 de agosto.
Este miércoles 12 de agosto de 2026 se realiza un nuevo sorteo de La Tinka, por lo que miles de jugadores esperan conocer los números ganadores y el monto actualizado del Pozo Millonario. Mientras se desarrolla el sorteo de hoy, puedes consultar el último resultado oficial, correspondiente al domingo 9 de agosto, así como los números del Sí o Sí y la Boliyapa.
PUEDES VER: Resultado de La Tinka del domingo 9 de agosto: revisa los números ganadores y el Pozo Millonario
Resultados de La Tinka EN VIVO HOY, miércoles 12 de agosto: revisa los números ganadores del sorteo
Bienvenidos
En el último sorteo de La Tinka no hubo ganadores con los 6 aciertos. Revisa el resultado del Sí o Sí y consulta aquí los números ganadores de La Tinka HOY, miércoles 12 de agosto, junto con los detalles del sorteo.
Resultados de La Tinka del domingo 9 de agosto de 2026
- Fecha del último sorteo: domingo 9 de agosto de 2026.
- Bolillas regulares: 12, 30, 26, 53, 37 y 29.
- Sí o Sí: 46, 06 y 09.
- Boliyapa: 45.
- Premio del Sí o Sí: un jugador de Huaraz ganó S/50 mil.
¿Cuánto acumula el Pozo Millonario de La Tinka?
El Pozo Millonario de La Tinka tiene un acumulado de S/23'507,898 para el próximo sorteo, que se realizará este miércoles 12 de agosto.
¿Cuándo y dónde se realiza el sorteo?
Los sorteos de La Tinka se realizan todos los miércoles y domingos a las 10:50 p. m. y se transmiten por América TV. Asimismo, pueden seguirse a través de sus plataformas digitales y redes sociales oficiales.
¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka?
Los boletos de La Tinka pueden adquirirse hasta cerca de las 9:50 p. m. en los días de sorteo mediante la plataforma digital. En los puntos de venta autorizados, las ventas suelen cerrar antes, aproximadamente a las 8:50 p. m. Por ello, si planeas jugar La Tinka hoy, lo recomendable es hacerlo con anticipación y confirmar el horario vigente según el canal elegido.
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