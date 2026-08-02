La Tinka de HOY, domingo 2 de agosto: cómo jugar, cuánto es el Pozo Millonario y resultados.

La Tinka, en su sorteo de hoy, domingo 2 de agosto de 2026, ofrecerá un impresionante pozo acumulado de S/22.001.671 soles, que podría ser adjudicado a un afortunado ganador. Los jugadores podrán comprar sus boletos en diferentes puntos del país desde S/ 5. ¿Lograrás acertar las seis bolillas ganadoras? En Líbero, más detalles.

Últimos resultados del sorteo La Tinka miércoles 29 de julio de 2026

El miércoles 29 de julio de 2026, se llevó a cabo el sorteo de La Tinka, que presentó un pozo acumulado de S/21.500.899. La combinación ganadora del miércoles 29 de julio se formó de los números 15, 13, 2, 5, 18 y 31.

Últimos resultados del sorteo La Tinka domingo 26 de julio de 2026

El domingo 26 de julio de 2026, se realizó el sorteo de La Tinka, que presentó un pozo acumulado de S/21.009.976. Los resultados de esta jornada revelaron que la combinación ganadora fue 17, 27, 37, 46, 43 y 37.

¿Reventó el pozo millonario?

En ambas ocasiones, el Pozo Millonario no se activó. Para el sorteo, programado para hoy, domingo 2 de agosto de 2026, se espera que el monto del Pozo Millonario continúe en aumento o llegue a reventar.

¿A qué hora se juega La Tinka?

La Tinka realiza sus sorteos los miércoles y domingos a las 10.50 p. m., momento en el que se revelan los seis números ganadores, así como la bolilla del Sí o Sí y otros premios. Los participantes tienen la oportunidad de comprar sus boletos hasta las 9.50 p. m. del mismo día en que se realiza el sorteo.

¿Dónde ver los resultados de La Tinka?

Los resultados del sorteo de La Tinka están disponibles en América TV donde se transmiten en vivo durante cada edición. Asimismo, los participantes tienen la opción de comprobar los números ganadores, la bolilla del Sí o Sí y el monto del pozo acumulado a través de la página web oficial de La Tinka, así como en su blog y en las redes sociales.