- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Cienciano
- Sporting Cristal vs Juan Pablo II
- Alianza Lima
- Universitario
- Programación fecha 3
- Fichajes vóley
Números ganadores de La Tinka de HOY, domingo 2 de agosto: cómo jugar, cuánto es el Pozo Millonario y resultados
La Tinka sorteará un nuevo pozo millonario HOY, domingo 2 de agosto de 2026. ¿Cuáles serán los números ganadores? AQUÍ todo lo que debes saber.
La Tinka, en su sorteo de hoy, domingo 2 de agosto de 2026, ofrecerá un impresionante pozo acumulado de S/22.001.671 soles, que podría ser adjudicado a un afortunado ganador. Los jugadores podrán comprar sus boletos en diferentes puntos del país desde S/ 5. ¿Lograrás acertar las seis bolillas ganadoras? En Líbero, más detalles.
PUEDES VER: Números ganadores de La Tinka del domingo 26 de julio: cuánto fue el Pozo Millonario, cómo jugar y resultados
Últimos resultados del sorteo La Tinka miércoles 29 de julio de 2026
El miércoles 29 de julio de 2026, se llevó a cabo el sorteo de La Tinka, que presentó un pozo acumulado de S/21.500.899. La combinación ganadora del miércoles 29 de julio se formó de los números 15, 13, 2, 5, 18 y 31.
Últimos resultados del sorteo La Tinka domingo 26 de julio de 2026
El domingo 26 de julio de 2026, se realizó el sorteo de La Tinka, que presentó un pozo acumulado de S/21.009.976. Los resultados de esta jornada revelaron que la combinación ganadora fue 17, 27, 37, 46, 43 y 37.
¿Reventó el pozo millonario?
En ambas ocasiones, el Pozo Millonario no se activó. Para el sorteo, programado para hoy, domingo 2 de agosto de 2026, se espera que el monto del Pozo Millonario continúe en aumento o llegue a reventar.
¿A qué hora se juega La Tinka?
La Tinka realiza sus sorteos los miércoles y domingos a las 10.50 p. m., momento en el que se revelan los seis números ganadores, así como la bolilla del Sí o Sí y otros premios. Los participantes tienen la oportunidad de comprar sus boletos hasta las 9.50 p. m. del mismo día en que se realiza el sorteo.
¿Dónde ver los resultados de La Tinka?
Los resultados del sorteo de La Tinka están disponibles en América TV donde se transmiten en vivo durante cada edición. Asimismo, los participantes tienen la opción de comprobar los números ganadores, la bolilla del Sí o Sí y el monto del pozo acumulado a través de la página web oficial de La Tinka, así como en su blog y en las redes sociales.
- 1
Cronograma de pagos agosto 2026 del Banco de la Nación: fechas de sueldos para el sector público y pensiones
- 2
¿Cuándo regresan a clases los escolares de colegios públicos y privados tras las vacaciones de julio 2026?
- 3
DNI gratuito en San Juan de Lurigancho: quiénes podrán acceder y cuáles son los requisitos de la campaña
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50