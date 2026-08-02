0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones del Clausura y acumulado

Números ganadores de La Tinka de HOY, domingo 2 de agosto: cómo jugar, cuánto es el Pozo Millonario y resultados

La Tinka sorteará un nuevo pozo millonario HOY, domingo 2 de agosto de 2026. ¿Cuáles serán los números ganadores? AQUÍ todo lo que debes saber.

Melanni Miranda
La Tinka de HOY, domingo 2 de agosto: cómo jugar, cuánto es el Pozo Millonario y resultados.
La Tinka de HOY, domingo 2 de agosto: cómo jugar, cuánto es el Pozo Millonario y resultados. | Composición Libero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

La Tinka, en su sorteo de hoy, domingo 2 de agosto de 2026, ofrecerá un impresionante pozo acumulado de S/22.001.671 soles, que podría ser adjudicado a un afortunado ganador. Los jugadores podrán comprar sus boletos en diferentes puntos del país desde S/ 5. ¿Lograrás acertar las seis bolillas ganadoras? En Líbero, más detalles.

Revisa toda la información sobre el sorteo de La Tinka del domingo 26 de julio de 2026.

PUEDES VER: Números ganadores de La Tinka del domingo 26 de julio: cuánto fue el Pozo Millonario, cómo jugar y resultados

Últimos resultados del sorteo La Tinka miércoles 29 de julio de 2026

El miércoles 29 de julio de 2026, se llevó a cabo el sorteo de La Tinka, que presentó un pozo acumulado de S/21.500.899. La combinación ganadora del miércoles 29 de julio se formó de los números 15, 13, 2, 5, 18 y 31.

Últimos resultados del sorteo La Tinka domingo 26 de julio de 2026

El domingo 26 de julio de 2026, se realizó el sorteo de La Tinka, que presentó un pozo acumulado de S/21.009.976. Los resultados de esta jornada revelaron que la combinación ganadora fue 17, 27, 37, 46, 43 y 37.

¿Reventó el pozo millonario?

En ambas ocasiones, el Pozo Millonario no se activó. Para el sorteo, programado para hoy, domingo 2 de agosto de 2026, se espera que el monto del Pozo Millonario continúe en aumento o llegue a reventar.

¿A qué hora se juega La Tinka?

La Tinka realiza sus sorteos los miércoles y domingos a las 10.50 p. m., momento en el que se revelan los seis números ganadores, así como la bolilla del Sí o Sí y otros premios. Los participantes tienen la oportunidad de comprar sus boletos hasta las 9.50 p. m. del mismo día en que se realiza el sorteo.

¿Dónde ver los resultados de La Tinka?

Los resultados del sorteo de La Tinka están disponibles en América TV donde se transmiten en vivo durante cada edición. Asimismo, los participantes tienen la opción de comprobar los números ganadores, la bolilla del Sí o Sí y el monto del pozo acumulado a través de la página web oficial de La Tinka, así como en su blog y en las redes sociales.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Cronograma de pagos agosto 2026 del Banco de la Nación: fechas de sueldos para el sector público y pensiones

  2. ¿Cuándo regresan a clases los escolares de colegios públicos y privados tras las vacaciones de julio 2026?

  3. DNI gratuito en San Juan de Lurigancho: quiénes podrán acceder y cuáles son los requisitos de la campaña

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano