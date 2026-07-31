José Gregorio González permanece en un centro de detención de inmigrantes casi un año después de haber realizado un acto heroico al donar un riñón para salvar la vida de su hermano, quien sufre de una enfermedad renal terminal. Su actual situación ha generado preocupación y llamado la atención sobre las condiciones de los centros de detención y el impacto que tienen en la vida de quienes se encuentran en ellos, especialmente en casos de extranjeros que han realizado sacrificios por sus propios familiares. ¿Qué se sabe al respecto?

EE. UU.: venezolano que donó riñón que le salvó la vida a su hermano fue detenido por ICE

NBC News y otros portales internacionales señalaron que un hombre venezolano fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 21 de julio durante una cita de control rutinaria en Chicago. Cabe precisar que, desde abril de este año, González se había presentado semanalmente ante las autoridades migratorias, a veces más de una vez, tras haber sido incluido en un programa de supervisión intensiva debido a la expiración de su permiso humanitario de un año.

EE. UU.: venezolano que donó riñón que le salvó la vida a su hermano fue detenido por ICE.

Al respecto, Peter Meinecke, abogado de González y director jurídico de Resurrection Project, una organización sin fines de lucro, cuestionó la necesidad de su arresto, subrayando que el hombre no tiene antecedentes penales y ha cumplido con las condiciones de supervisión.

José Alfredo Pacheco, hermano menor de González y receptor de su riñón, compartió que había terminado una cita médica de seguimiento cuando recibió un mensaje de su hermano, quien le informó que iba a ser deportado. Pacheco expresó su angustia, ya que González es su único cuidador y su mayor temor es quedarse solo.

La historia de González había captado la atención pública en marzo de 2025, cuando fue detenido antes de poder donar un riñón a Pacheco. La comunidad de Chicago se unió en apoyo a los hermanos, abogando por la liberación de González bajo libertad condicional humanitaria. Tras su liberación temporal en abril, ambos se sometieron a una exitosa cirugía de trasplante en agosto de aquel año.

Bajo este contexto, Meinecke resaltó que aquellos que realizan actos altruistas, como la donación de órganos, son tratados como amenazas, lo que establece un precedente preocupante sobre el trato a los inmigrantes en el país americano.

¿Qué reveló DHS al respecto?

Según lo expuesto por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), González intentó ingresar a Estados Unidos por primera vez en junio de 2023, pero fue arrestado y expulsado por la Patrulla Fronteriza.En diciembre de ese mismo año, a su hermano Pacheco se le diagnosticó insuficiencia renal terminal, lo que llevó a González a volver al país en enero de 2024 para brindarle apoyo durante sus sesiones de diálisis, que requerían cuatro horas, tres veces por semana.

Un portavoz del DHS también señaló que González reingresó ilegalmente, lo que contraviene las leyes estadounidenses. Aunque solicitó asilo, no logró pasar la entrevista inicial que evaluaba su temor fundado, lo que resultó en una orden de deportación en su contra. A pesar de esto, se le permitió permanecer en el país bajo la supervisión del ICE y con un dispositivo de localización. Antes de que su permiso humanitario expirara en abril, su abogado, Meinecke, presentó una solicitud para suspender temporalmente la orden de deportación. El pedido seguía pendiente cuando el ICE detuvo a González la semana pasada.