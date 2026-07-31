Cienciano vs Botafogo: día y horario confirmado por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano logró meterse a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, tras concretar una remontada histórica en la llave de los playoffs ante el vigente campeón del torneo, Lanús de Argentina. Ahora, los dirigidos por el profesor Horacio Melgarejo enfrentarán en la siguiente etapa a Botafogo de Brasil. Conoce los días y horarios confirmados para este electrizante encuentro.

¿Cuándo juegan Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana 2026?

El 'Papá' medirá fuerzas con el 'Fogão' el próximo jueves 13 de agosto en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este duelo corresponde a la ida de los octavos de final. Posteriormente, Cienciano visitará a Botafogo una semana después, el jueves 20 de agosto en el estadio Nilton Santos, ubicado en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.

Horarios confirmados para la llave entre Cienciano y Botafogo por la Copa Sudamericana.

En cuanto a los horarios confirmados para esta llave, Cienciano y Botafogo se enfrentarán en la ida a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora de Brasil). En cuanto al partido en tierras brasileñas, los horarios son los mismos.

Cienciano y Botafogo se enfrentarán en octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cómo vienen ambos equipos?

Cienciano llega a esta instancia con la moral a tope, luego de vencer a Lanús en la fase de playoffs con un marcador global de 4-2. En la ida, el cuadro imperial perdió por 2-0 en Argentina. No obstante, la llave se resolvió a favor del 'Papá' en el encuentro de vuelta, donde se impuso ante los granates por un contundente 4-0, con dobletes de Carlos Garcés y Alejandro Hohberg.

En tanto, Botafogo llegó a los octavos de final al terminar primero en el grupo E de la fase de grupos. El cuadro de la estrella solitaria registra un excelente rendimiento en el certamen continental con cuatro victorias y un empate.