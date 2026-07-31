La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) se pronunció respecto a la polémica propuesta de la FIFA de privatizar la gestión del próximo Mundial 2030 y todos los torneos organizados por el ente rector, al abrir las puertas a inversionistas con la venta de participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo.

¿Qué opina la Federación Mexicana sobre la propuesta de la FIFA?

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el máximo ente del fútbol mexicano señaló que analizarán la propuesta de la FIFA y tomarán una postura al respecto, una vez concluidas las mesas de trabajo con todas las federaciones asociadas, que anunció previamente el presidente Gianni Infantino.

"Al respecto, la FMF agotará dicho proceso de estudio (mesas de trabajo) y análisis para tomar la decisión que más convenga al desarrollo del fútbol mexicano", manifestó la FMF a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

FMF analiza propuesta de la FIFA.

UEFA y CONCACAF en contra de propuesta de la FIFA

Cabe precisar que la UEFA emitió su pronunciamiento en rechazo a la iniciativa de la FIFA alegando que “el alma y la gobernanza del fútbol no son activos para negociar, especialmente sin ninguna transparencia sobre quién se beneficia financieramente”. Además de emitir su postura, la UEFA advirtió que ninguna de las selecciones que conforman su confederación participarían en el próximo Mundial 2030, si la FIFA decide proceder con su proyecto.

Por su parte, la CONCACAF expresó su “profunda preocupación” por la falta de un proceso adecuado y transparente en torno a la propuesta, por tal motivo, la entidad y sus 41 asociaciones (excepto México), acordaron rechazar la misma.

¿Por qué FIFA quiere inversionistas privados?

En un extenso comunicado difundido esta semana, la FIFA explicó que su plan responde a una necesidad de ampliar el financiamiento del deporte rey en todas sus dimensiones, lo cual incluye: