Boicot contra la FIFA: UEFA anuncia que sus selecciones no participarán en el Mundial 2030

Un auténtico sismo sacude los cimientos del fútbol global. La UEFA y sus 55 federaciones miembro anunciaron este jueves una postura drástica al confirmar que sus selecciones no participarán en las competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, mientras se mantenga en pie la polémica propuesta de Gianni Infantino para privatizar la gestión de los torneos organizados por el ente rector.

El detonante de este histórico conflicto institucional radica en el proyecto denominado FIFA Forward Enterprise. Mediante esta iniciativa, la cúpula que encabeza Infantino busca vender participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo y de la Copa Mundial de Clubes a fondos de inversión y capitales privados, una movida comercial orientada a recaudar miles de millones de dólares que generó el rechazo inmediato y unánime en el Viejo Continente.

A través de un contundente comunicado tras una reunión de emergencia, el organismo presidido por Aleksander Ceferin remarcó que el máximo torneo de selecciones no es un producto de inversión ni un activo comerciable. "La Copa del Mundo no está en venta. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones y aficionados, y ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados", expresaron de manera categórica.

Esta fractura sin precedentes abre un escenario de incertidumbre absoluta sobre el calendario y el futuro del balompié internacional. De no haber marcha atrás en las pretensiones de la entidad con sede en Zúrich, las principales potencias planetarias quedarían al margen de los torneos oficiales, poniendo en juego la legitimidad y la viabilidad económica de las citas organizadas por la casa matriz del fútbol.

Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, junto a Gianni Infantino

Comunicado completo de la UEFA

La UEFA y sus 55 asociaciones miembros se mantienen unidas. Rechazamos de manera unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones sobre la propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la FIFA a inversores privados.

La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Ha sido construida a lo largo de generaciones por jugadores, selecciones nacionales y aficionados en cada continente. Ninguna parte de ella debería ser entregada jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta.

Resulta irresponsable e indefendible que una propuesta de semejante trascendencia para el fútbol haya sido concebida en secreto y llevada al borde de la aprobación sin ninguna consulta significativa con aquellos a quienes se les ha encomendado la custodia de este deporte. Esto no es solo un profundo fracaso de liderazgo, sino un abandono del deber de la FIFA como custodia del fútbol mundial.

Las asociaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la captura irreversible de las mayores competiciones del fútbol o asumir las consecuencias. Esto no es una decisión democrática, sino una gobernanza basada en la intimidación; un acto de coacción indigno de una institución a la que se le ha confiado la administración del juego global.

Pero nuestra oposición va mucho más allá de las formas.

En el momento en que inversores externos adquieran participaciones sobre la propiedad de las competiciones de la FIFA, el fútbol cambiará para siempre. El rendimiento comercial se convertirá en una obligación permanente. Las expectativas de los inversores se transformarán en una presión diaria. A partir de ese instante, cada decisión sobre el calendario internacional, cada decisión sobre los formatos de competición y cada decisión que moldee el futuro del fútbol ya no estará guiada por lo que mejor sirva al juego, sino por lo que mejor sirva a los accionistas.

Este modelo no tiene cabida en el fútbol mundial. El futuro del fútbol no puede estar dictado por las expectativas de aquellos cuyo primer deber es maximizar el beneficio financiero. Tampoco los intereses de las asociaciones nacionales, ligas, clubes, jugadores y aficionados pueden quedar subordinados a las ganancias de los inversores. El fútbol no puede hipotecar su futuro a cambio de beneficios económicos.

La postura de Europa es clara. Nunca otorgaremos nuestra legitimidad a este modelo. Nadie tiene la autoridad moral para vender lo que simplemente custodia para la siguiente generación.

Como resultado de las conversaciones de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en competición alguna de la FIFA mientras estas propuestas sigan en pie, a menos que esta iniciativa sea abandonada en su totalidad y se garanticen compromisos vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada.

Que nadie tenga ninguna duda: la UEFA y sus asociaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación.

Hay momentos en que las instituciones son juzgadas no por lo que están dispuestas a aceptar, sino por aquello en lo que se niegan a ceder. Este es uno de esos momentos.

Hay cosas que son, sencillamente, demasiado importantes como para venderse. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre lo hará. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta.