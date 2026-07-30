Entrenador de Cienciano rotundo tras victoria ante Lanús: "No sabíamos que íbamos a ganar"

Cienciano sorprendió al golear 4-0 a Lanús en el encuentro correspondiente a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Con este gran triunfo, el ‘Papá’ ahora tendrá que enfrentarse a Botafogo por los octavos de final. Tras el partido, Horacio Melgarejo habló sobre el rendimiento de su equipo luego de vencer al vigente campeón del torneo, donde destacó el empuje que mostró el plantel.

No obstante, reconoció que no esperaban ganar de la manera en que lo hicieron, aunque manifestó que sí estaba planificado dejarse la piel y sudar la camiseta para revertir el 2-0 con el que se fueron del encuentro de ida.

Horacio Melgarejo habló tras la victoria de Cienciano

"Quiero destacar el empuje y la actitud de todos a los que les tocó jugar, los que entraron del banco, a los que no les tocó entrar. Tuvieron una actitud que se palpaba en la concentración", fueron las primeras palabras del entrenador argentino.

"No sabíamos que íbamos a ganar de esta forma pero sí que íbamos a plantear el partido como se dio, es verdad que no nos quedaba otra porque vinimos con dos goles de diferencia de Argentina pero feliz por los chicos, por el club pero por sobre todas las cosas por la hinchada que vino a ver esa remontada. No sabíamos que íbamos a hacer cuatro goles pero sí que íbamos a dejar la vida por tratar de remontar. Planteamos este juego con dos delanteros, un mediapunta y gracias a Dios salió bien", complementó Melgarejo.

"Fuimos a buscar el partido, en el primer tiempo los chicos hicieron un desgaste fenomenal y en el entretiempo más allá de felicitarlos, lo único que les pedí es que no nos vayamos atrás porque ellos tienen jugadores de jerarquía que nos podían hacer daño. Al final el partido fue como el boxeo, de 'piña a piña'. Estábamos un poco cansados, por ahí el cuarto gol pudo llegar antes", finalizó.

¿Cuánto ganó Cienciano tras clasificar por octavos de final?

Con su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, Cienciano también consiguió un importante beneficio económico, ya que la Conmebol le entregará un premio de 600 mil dólares por superar esta fase del torneo.