Cienciano ganó astronómica suma tras remontar y clasificar a octavos de final de Copa Sudamericana

Cienciano tenía la misión de remontar la serie ante un duro equipo como Lanús, que venía con la mente puesta en hacer respetar el título de vigente campeón. Sin embargo, el ‘Papá’ logró un rendimiento sobresaliente y venció 4-0 a la escuadra argentina. Tras ello, ganó un importante monto económico tras clasificar a octavos de final de Copa Sudamericana 2026.

Cienciano ganó astronómica suma tras clasificar a octavos de final de Copa Sudamericana

La escuadra imperial llegaba con la obligación de remontar el 2-0 sufrido en el partido de ida, por lo que conseguir la victoria en el estadio Inca Garcilaso de la Vega era una misión innegociable. Desde el pitazo inicial salió decidida a revertir la serie y terminó logrando la hazaña gracias a las sobresalientes actuaciones de Carlos Garcés y Alejandro Hohberg.

Con esta clasificación, Cienciano también aseguró un importante ingreso para sus arcas. Y es que la Conmebol le otorgará un bono de 600 mil dólares por avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano goleó 4-0 a Lanús por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Esta cifra supera los dos millones de soles y podría seguir aumentando si el ‘Papá’ continúa avanzando de ronda en el certamen continental. Además, la clasificación le permitirá seguir generando ingresos por concepto de taquilla en los próximos partidos como local.

De esta forma, el ‘Papá’ tendrá una motivación extra en sus próximos encuentros y, de considerarlo necesario, podrá aprovechar este ingreso en el mercado de pases.

Cienciano se enfrentará a Botafogo en octavos de final

Tras haber pasado de ronda, Cienciano deberá entrenarse de la mejor manera para hacerle frente a Botafogo en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los cusqueños iniciarán jugando en Cusco y cerrarán la llave en territorio brasileño.