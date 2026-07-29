Universitario se reunió con Williams Riveros y tomó firme decisión que impacta a hinchas: "Se va..."

Uno de los jugadores que fue noticia a inicios del 2026 fue Williams Riveros, debido a que no aprobó su examen de nacionalización para obtener el DNI peruano y así no ocupar plaza extranjera en Universitario. Pese a ello, el club crema lo inscribió como extranjero, por lo que ahora se ha podido conocer de una reunión de los merengues con el central paraguayo.

Universitario tomó decisión con Williams Riveros tras reunión

En las últimas horas, el periodista Gustavo Peralta reveló que Universitario de Deportes ha tenido una reunión con Williams Riveros de cara a lo que será la temporada 2027. Como parte de la tranquilidad de sostener el vínculo contractual, se dejó en claro que próximamente debe realizar un nuevo examen de nacionalización para obtener el DNI peruano.

Williams Riveros es parte del tricampeonato de Universitario de Deportes.

De esta manera, la administración crema espera liberar un cupo extranjero para la edición 2027, sabiendo que Williams Riveros se quedará en la 'U', pero inscrito como futbolista nacional. La idea es que pronto se llegue a realizar este proceso para que así el jugador y el lado deportivo de los merengues comiencen a trabajar con miras a las decisiones en fichajes del próximo año.

"¿Williams Riveros igual se va a nacionalizar peruano? Entiendo que hay una conversación ya dado entre la administración y Williams Riveros, y la gente que lo maneja, para que en algún momento del año Riveros va a pasar el examen de nacionalización como peruano. Es un acuerdo. El otro año estará como peruano.", manifestó el periodista.

Si bien Williams Riveros no viene teniendo la regularidad esperada con Héctor Cúper al mando de los cremas, la idea es que el jugador se mantenga en el club hasta que finalice su contrato. El defensor entrena arduamente con el primer equipo, a la espera de las órdenes del comando técnico.

Valor de mercado de Williams Riveros

Según el portal Transfermarkt, Williams Riveros tiene un valor de mercado de 400 mil euros a sus 33 años. El defensa tuvo su mejor rendimiento en la temporada 2019 cuando defendía los colores de Delfín SC, en el que registró una cifra de un millón de euros.