Pedro Gallese jugará con histórico delantero de la selección de Colombia en Deportivo Cali
Deportivo Cali llegó a un acuerdo con histórico jugador de la selección colombiana y ahora será compañero de Pedro Gallese de cara a la temporada 2026.
Pedro Gallese tendrá un nuevo compañero de jerarquía en Deportivo Cali. El club colombiano anunció que alcanzó un principio de acuerdo para incorporar a un experimentado atacante de la selección de Colombia, quien reforzará al equipo de cara a la segunda parte de la temporada: estamos hablando de Carlos Bacca.
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Pedro Gallese jugará con figura de la selección de Colombia en Deportivo Cali
A través de un comunicado oficial, la institución confirmó que existe un acuerdo para la llegada de Bacca, aunque precisó que su incorporación quedará sujeta a que supere satisfactoriamente los exámenes médicos, además de la firma del contrato y el cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes.
El experimentado atacante llega procedente de Junior de Barranquilla, equipo en el que militó desde julio de 2022 y donde volvió a consolidarse como uno de los referentes del plantel gracias a su experiencia y capacidad goleadora.
Pedro Gallese jugará con Carlos Bacca en Deportivo Cali
Con esta incorporación, el arquero peruano compartirá vestuario con uno de los futbolistas más importantes del fútbol colombiano en los últimos años. Bacca, de 39 años, cuenta con una destacada trayectoria en clubes de Europa y fue protagonista con la selección de Colombia en varias competiciones internacionales.
¿Cómo le fue a Carlos Bacca en la selección de Colombia?
Carlos Bacca se estrenó con la selección de Colombia en 2010 y, desde entonces, acumuló 52 encuentros en los que convirtió 16 goles, incluidos partidos amistosos internacionales, eliminatorias y Copa América. Aunque participó en el Mundial de Rusia 2018, no consiguió marcar en esa cita.
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