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Partidos de hoy, martes 28 de julio EN VIVO: horarios y dónde ver fútbol por TV

A continuación, podrás revisar la programación de los partidos que se jugarán por las importantes ligas del mundo este martes 28 de julio.

Gary Huaman
Revisa la programación de los partidos que se jugarán este martes 28 de julio.
Revisa la programación de los partidos que se jugarán este martes 28 de julio. | Foto: composición Líbero
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Este martes 28 de julio se llevarán a cabo tremendos partidos en el fútbol internacional. Se jugarán amistosos, duelos por la clasificación a la Champions League, Copa Sudamericana y ligas sudamericanas. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Revisa los movimientos de los clubes de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: llegadas, salidas y renovaciones de los clubes

Partidos de hoy por amistosos internacionales

PartidoHorarioCanal
Chelsea vs Western Sydney Wanderes4.45 a. m.Claro Sports
Real Madrid vs Leganés11.00 a. m.Real Madrid TV

Partidos de hoy por la Champions League

PartidoHorarioCanal
KuPS vs Sabah Baku10.00 a. m.Ictimai TV
Lincoln vs Mjallby11.00 a. m.Sport Bladet Play
Dinamo Zagreb vs Thun1.00 p. m.RSI La 2
Celje vs Egnatia1.15 p. m.SuperSport 2
Hearts vs Sturm Graz1.45 p. m.Hearts TV
Shamrock Rovers vs Ararat Armenia2.00 p. m.-

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

PartidoHorarioCanal
Tigre vs Nacional5.00 p. m.DSports y DGO
Santos vs Universidad Central7.30 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Banfield vs Sarmiento5.00 p. m.Fanatiz
San Lorenzo vs Gimnasia Mendoza5.00 p. m.TyC Sports
Argentinos Jrs vs Estudiantes Rio Cuarta7.15 p. m.Disney+
Rosario Central vs Racing Club7.15 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Quindío vs Tolima6.15 p. m.Fanatiz
Bogotá vs Deportivo Pasto7.00 p. m.Fanatiz
Tigres vs Atlético Nacional8.30 p. m.Fanatiz

Partidos de hoy por la Copa de Paraguay

PartidoHorarioCanal
Rubio Ñú vs S. Ameliano2.00 p. m.DSports
2 de Mayo vs Cerro Porteño4.30 p. m.DSports
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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