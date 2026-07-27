Partidos de hoy, martes 28 de julio EN VIVO: horarios y dónde ver fútbol por TV
A continuación, podrás revisar la programación de los partidos que se jugarán por las importantes ligas del mundo este martes 28 de julio.
Este martes 28 de julio se llevarán a cabo tremendos partidos en el fútbol internacional. Se jugarán amistosos, duelos por la clasificación a la Champions League, Copa Sudamericana y ligas sudamericanas. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
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Partidos de hoy por amistosos internacionales
|Partido
|Horario
|Canal
|Chelsea vs Western Sydney Wanderes
|4.45 a. m.
|Claro Sports
|Real Madrid vs Leganés
|11.00 a. m.
|Real Madrid TV
Partidos de hoy por la Champions League
|Partido
|Horario
|Canal
|KuPS vs Sabah Baku
|10.00 a. m.
|Ictimai TV
|Lincoln vs Mjallby
|11.00 a. m.
|Sport Bladet Play
|Dinamo Zagreb vs Thun
|1.00 p. m.
|RSI La 2
|Celje vs Egnatia
|1.15 p. m.
|SuperSport 2
|Hearts vs Sturm Graz
|1.45 p. m.
|Hearts TV
|Shamrock Rovers vs Ararat Armenia
|2.00 p. m.
|-
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Partido
|Horario
|Canal
|Tigre vs Nacional
|5.00 p. m.
|DSports y DGO
|Santos vs Universidad Central
|7.30 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Banfield vs Sarmiento
|5.00 p. m.
|Fanatiz
|San Lorenzo vs Gimnasia Mendoza
|5.00 p. m.
|TyC Sports
|Argentinos Jrs vs Estudiantes Rio Cuarta
|7.15 p. m.
|Disney+
|Rosario Central vs Racing Club
|7.15 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Quindío vs Tolima
|6.15 p. m.
|Fanatiz
|Bogotá vs Deportivo Pasto
|7.00 p. m.
|Fanatiz
|Tigres vs Atlético Nacional
|8.30 p. m.
|Fanatiz
Partidos de hoy por la Copa de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Rubio Ñú vs S. Ameliano
|2.00 p. m.
|DSports
|2 de Mayo vs Cerro Porteño
|4.30 p. m.
|DSports
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