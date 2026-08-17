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Partidos de hoy, martes 18 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

Conoce la programación completa de partidos para hoy, martes 18 de agosto, con horarios y canales de transmisión de la Champions League, Libertadores y Sudamericana.

Gary Huaman
Revisa la agenda de los partidos que se jugarán este martes 18 de agosto.
Revisa la agenda de los partidos que se jugarán este martes 18 de agosto. | Foto: composición Líbero
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Este martes 18 de agosto se realizarán interesantes encuentros por la clasificación de la Champions League, la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Además, también se jugarán duelos por la Copa Paceña de Bolivia y Copa Paraguay. Revisa aquí la agenda de los partidos de hoy.

Cienciano y Botafogo definirán la clasificación hacia cuartos de final.

PUEDES VER: ¿Cuándo juega Cienciano vs Botafogo en Brasil por la Copa Sudamericana 2026?

Partidos de hoy por la Champions League

PartidoHorarioCanal
Dinamo Zagreb vs Viking2.00 p. m.ESPN 5 y Disney+
Fenerbache vs Lyon2.00 p. m.ESPN y Disney+
Levski vs AEK2.00 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

PartidoHorarioCanal
Independiente Rivadavia vs Fluminense5.00 p. m.ESPN 2 y Disney+
Tolima vs Independiente del Valle7.30 p. m.ESPN 2 y Disney+
U. Católica vs Estudiantes de la Plata7.30 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

PartidoHorarioCanal
Recoleta vs Boca Juniors5.00 p. m.ESPN y Disney+
Sao Paulo vs Bolívar7.30 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Copa Argentina

PartidoHorarioCanal
Deportivo Riestra vs Gimnasia la Plata3.00 p. m.TyC Sports
Banfield vs Midland7.15 p. m.TyC Sports

Partidos de hoy por la Copa Paceña

PartidoHorarioCanal
SA Bulo Bulo vs Aurora2.00 p. m.Entel Gol
Guabirá vs Universitario de Vinto5.00 p. m.Entel Gol
The Strongest vs Oriente Petrolero7.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Copa Paraguay

PartidoHorarioCanal
Benjamin Aceval vs Nacional Asunción2.30 p. m.-
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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