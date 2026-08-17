Partidos de hoy, martes 18 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV
Conoce la programación completa de partidos para hoy, martes 18 de agosto, con horarios y canales de transmisión de la Champions League, Libertadores y Sudamericana.
Este martes 18 de agosto se realizarán interesantes encuentros por la clasificación de la Champions League, la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Además, también se jugarán duelos por la Copa Paceña de Bolivia y Copa Paraguay. Revisa aquí la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Champions League
|Partido
|Horario
|Canal
|Dinamo Zagreb vs Viking
|2.00 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
|Fenerbache vs Lyon
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Levski vs AEK
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Partido
|Horario
|Canal
|Independiente Rivadavia vs Fluminense
|5.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Tolima vs Independiente del Valle
|7.30 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|U. Católica vs Estudiantes de la Plata
|7.30 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Partido
|Horario
|Canal
|Recoleta vs Boca Juniors
|5.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Sao Paulo vs Bolívar
|7.30 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Copa Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Deportivo Riestra vs Gimnasia la Plata
|3.00 p. m.
|TyC Sports
|Banfield vs Midland
|7.15 p. m.
|TyC Sports
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Partido
|Horario
|Canal
|SA Bulo Bulo vs Aurora
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Guabirá vs Universitario de Vinto
|5.00 p. m.
|Entel Gol
|The Strongest vs Oriente Petrolero
|7.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Copa Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Benjamin Aceval vs Nacional Asunción
|2.30 p. m.
|-
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
CIRCO MONTECARLO
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María
PRECIOS/ 31.90
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00