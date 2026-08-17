Fernando Pacheco, ex Sporting Cristal, se perfila como delantero de campeón peruano: "Negociaciones"
Fernando Pacheco, exjugador de Sporting Cristal, remece el mercado de fichajes y se perfila como nuevo delantero de club que salió campeón en el fútbol peruano.
Fernando Pacheco, exjugador de Sporting Cristal, terminó su vínculo con Kiryat Shmona de Israel y, según informaciones, aparece con fuerza como posible fichaje en la delantera de un equipo que conquistó el título del fútbol peruano: estamos hablando de Sport Boys.
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Fernando Pacheco, exjugador de Sporting Cristal, suena fuerte como nuevo delantero de club campeón peruano
El periodista Rodrigo Robles Brito informó que Pacheco tiene altas probabilidades de llegar a un acuerdo con Boys para que sea su flamante refuerzo de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026 tras la salida inesperada de Luciano Nequecaur.
“Fernando Pacheco podría convertirse esta semana en nuevo jugador de Sport Boys. Las negociaciones van por buen camino y el jugador ya dio el si. Restan temas contractuales y económicos. El atacante quiere jugar en Perú y le gusta el Boys”, afirmó.
Fernando Pacheco, exSporting Cristal, se perfila como nuevo fichaje de Sport Boys
Cabe destacar que la incorporación de Fernando Pacheco a Sport Boys podría quedar confirmada esta semana entre el 17 y el 23 de agosto, cuando el jugador y el club lleguen a un acuerdo sobre el aspecto económico y la duración del contrato.
Anteriormente, el delantero peruano de 27 años tuvo paso por distintos clubes como Sporting Cristal, Fluminense, Juventude, FC Emmen, Deportivo Municipal, Cienciano y Kiryat Shmona.
¿Cómo le fue a Fernando Pacheco en Sporting Cristal?
Fernando Pacheco inició su trayectoria en Sporting Cristal y debutó como profesional en el fútbol peruano en 2016. Gracias a su destacado rendimiento, dejó el club celeste en 2019 para fichar por Fluminense. No obstante, en 2022 tuvo que regresar y, posteriormente, fue cedido a diferentes equipos hasta que en 2026 fue incorporado por el Kiryat Shmona de Israel.
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