Roberto Mosquera reveló al hombre clave de los 4 goles de Cristal de pelota parada: "Un capo"

Sporting Cristal sacó un importante resultado el último domingo al golear por 4-1 a Sport Huancayo por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. Los rimenses hicieron respetar la localía y se impusieron con un abultado marcador. En cada uno de los goles se repitió un patrón específico: todos fueron de pelota parada. Sobre esta particularidad se pronunció el entrenador Roberto Mosquera, quien reveló la clave de la eficacia de su equipo en balón detenido.

Roberto Mosquera reveló al 'cerebro' detrás de la pelota parada en Sporting Cristal

En conferencia de prensa tras el final del partido, Roberto Mosquera fue consultado sobre la similitud de los cuatro goles, que dista mucho del estilo de juego que busca proponer. En ese sentido, señaló que el responsable de esta nueva idea para marcar goles en el cuadro cervecero es su asistente técnico, Javier Chirinos.

“Ese es trabajo de mi asistente, Javier Chirinos, que es un capo. Él es el encargado de la pelota parada, no es que yo no esté (en los trabajos con pelota parada). sino que él me muestra el proyecto de cada partido: quién va al primer palo, quién va al segundo palo, quien marca a Valoyes (jugador de Huancayo), quien marca al otro. Hace videos y lo ven los jugadores y después lo hacemos en el campo. Así que toda la responsabilidad de la pelota parada es de Javi Chirinos”, dijo.

Cristal goleó por 4-1 a Sport Huancayo con doblete de Michael Hoyos.

Sporting Cristal y sus cuatro goles de pelota parada ante Sport Huancayo

Recordemos que en el partido frente al Rojo Matador, Sporting Cristal abrió el marcador apenas a los 10 minutos de juego. Michael Hoyos marcó su primer gol con los celestes de cabeza, tras un buen centro de Santiago González desde la bandera de córner.

A los 25 minutos, el 'Pirata' Hernán Barcos se hizo presente en el marcador para poner el 2-0 bajo la misma fórmula: centro de ‘Santi’ González desde el córner y definición de cabeza. Michael Hoyos concretaría su doblete a los 73’, esta vez, tras un tiro libre ejecutado por Yoshimar Yotún, quien mandó el balón directo a la cabeza del delantero para vencer la portería de Ángel Zamudio.

Finalmente, el cuarto y último tanto en el Gallardo lo marcó Rafael Lutiger de cabeza a los 79 minutos, tras un tiro de esquino bien ejecutado por Gabriel Santana. El descuento de la visita se produjo a los 63’ gracias al tanto de Juan Giménez.

Próximo partido de Cristal

El próximo partido de Sporting Cristal se llevará a cabo el viernes 21 de agosto, cuando visite a Alianza Atlético de Sullana en el estadio Campeones del 36 a las 3:00 p.m. (hora peruana), por la sexta fecha del Torneo Clausura.