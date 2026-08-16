Hernán Barcos rotundo con Michael Hoyos tras su doblete con Sporting Cristal: "Que muestre"

Sporting Cristal hizo respetar su localía y goleó por 4-1 a Sport Huancayo en el Estadio Alberto Gallardo por la quinta fecha del Torneo Clausura, en un partido que tuvo como principal figura a Michael Hoyos, autor de dos de los cuatro goles en el estadio del Rímac. Al respecto, Hernán Barcos tomó la palabra y dio una contundente opinión sobre su compañero de equipo.

Hernán Barcos rotundo sobre el doblete de Michael Hoyos

En declaraciones a la prensa tras el final del compromiso, el argentino nacionalizado peruano destacó la gran actuación de su compañero en la ofensiva celeste y señaló que espera verlo encaminado en el gol de cara a los próximos partidos por el Torneo Clausura.

“Contento por la victoria, por cómo se dio. Ganar así con contundencia, hacer cuatro goles en tu casa, con tu gente. De a poquitos el estadio se va llenando. Creo que se jugó bien, no solo por la contundencia (del marcador), sino porque jugamos bien, con ese juego ofensivo, agresivo, pero perdimos algunas pelotas un poco cerca (del arco) y eso es en lo que hay que trabajar”, indicó.

“Michael (Hoyos) es un jugador inteligente, también sabe jugar con otros. La verdad que contento por Michael que pudo hacer goles. Que muestre su carta de presencia, siempre para nosotros los delanteros es importante hacer goles”, añadió Barcos, quien fue el autor del segundo tanto rimense en la goleada sobre el 'Rojo Matador'.

Cristal goleó por 4-1 a Sport Huancayo con doblete de Michael Hoyos.

¿Cuántos goles llevan Michael Hoyos y Hernán Barcos con Cristal?

Cabe precisar que Michael Hoyos se estrenó en las redes con camiseta de Cristal en el encuentro de hoy ante los huancaínos. El atacante lleva dos goles anotados en siete partidos oficiales disputados con el conjunto bajopontino. Por su parte, Hernán Barcos lleva tres goles anotados desde su llegada al club. Recordemos que el primero lo marcó en su debut ante Bentín Tacna Heroica, por la Copa de la Liga Caliente.

Próximo partido de Cristal

Los dirigidos por el profesor Roberto Mosquera volverán a los campos de juego el próximo viernes 21 de agosto, cuando visiten a Alianza Atlético de Sullana en el estadio Campeones del 36 a las 3:00 p.m. (hora peruana), por la sexta fecha del Torneo Clausura.