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¡Apareció el 'Pirata'! Hernán Barcos puso el 2-0 de Sporting Cristal sobre Sport Huancayo
A los 25 minutos, Hernán Barcos aumentó el marcador de cabeza y desató la euforia en el Estadio Alberto Gallardo.
¡El 'Pirata' nuevamente se hizo presente en el marcador! Con gol de Hernán Barcos, Sporting Cristal le está ganando por 2-0 a Sport Huancayo por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El experimentado delantero la metió de cabeza tras un buen centro de su compañero Santiago González.
Hernán Barcos puso el 2-0 de Sporting Cristal ante Sport Huancayo-
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