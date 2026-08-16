¡Apareció el 'Pirata'! Hernán Barcos puso el 2-0 de Sporting Cristal sobre Sport Huancayo

¡El 'Pirata' nuevamente se hizo presente en el marcador! Con gol de Hernán Barcos, Sporting Cristal le está ganando por 2-0 a Sport Huancayo por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El experimentado delantero la metió de cabeza tras un buen centro de su compañero Santiago González.

Hernán Barcos puso el 2-0 de Sporting Cristal ante Sport Huancayo-

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