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Sporting Cristal vs Sport Huancayo

¡Apareció el 'Pirata'! Hernán Barcos puso el 2-0 de Sporting Cristal sobre Sport Huancayo

A los 25 minutos, Hernán Barcos aumentó el marcador de cabeza y desató la euforia en el Estadio Alberto Gallardo.

Eduardo Chirinos
Hernán Barcos puso el segundo gol de Cristal ante Sport Huancayo
Hernán Barcos puso el segundo gol de Cristal ante Sport Huancayo | Foto: Captura L1 Max
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¡El 'Pirata' nuevamente se hizo presente en el marcador! Con gol de Hernán Barcos, Sporting Cristal le está ganando por 2-0 a Sport Huancayo por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El experimentado delantero la metió de cabeza tras un buen centro de su compañero Santiago González.

Hernán Barcos, Sporting Cristal

Hernán Barcos puso el 2-0 de Sporting Cristal ante Sport Huancayo-

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