El Comité Nacional Demócrata (DNC) tomó decisiones importantes en relación con la implementación de las leyes de inmigración en Estados Unidos. El sábado 15 de agosto, los miembros apoyaron una resolución que pide a los legisladores la eliminación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Asimismo, se aprobó con mayor énfasis una propuesta que aboga por reformas dentro de la agencia. En paralelo, Trump ha evidenciado su drástica postura con los inmigrantes.

Comité Nacional Demócrata de EE. UU. busca eliminar el ICE, pero Trump anuncia más deportaciones

Esta votación en conjunto se dio en la reunión de verano del Comité Nacional Demócrata (DNC) en Austin, Texas, en la que se expusieron las tensiones internas del Partido Demócrata en torno a la política de inmigración, especialmente con las elecciones de mitad de mandato del presidente del país americano. Mientras tanto, el propio mandatario sigue intensificando sus esfuerzos de deportación.

Comité Nacional Demócrata de EE. UU. vota a favor de eliminar el ICE, pero Trump anuncia más deportaciones.

Recordemos que Tom Homan, responsable de la frontera, anunció que el ICE está a punto de alcanzar cifras récord de arrestos, describiendo la actual campaña de control migratorio como una maximización de las deportaciones.

Bajo este contexto, la resolución aprobada por el DNC insta a los legisladores demócratas a implementar leyes que disuelvan el ICE y desmantelen el sistema de detención de inmigrantes. Además, se exige la restricción de fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a menos que se detengan ciertas prácticas de control, como redadas en lugares de trabajo y arrestos en juzgados.

Por su parte, Ken Martin, presidente del DNC, precisó que las plataformas del partido se definen cada cuatro años en la convención nacional, pero enfatizó que los demócratas comparten una oposición unánime al enfoque actual del gobierno en materia de inmigración. “Lo que el ICE y la CBP están haciendo debe cesar. Tiene que haber una mejor manera”, expresó Martin.

Casa Blanca cuestionó resolución y abolición de ICE

La Casa Blanca expresó su firme rechazo a la resolución que solicita la eliminación del ICE. Por su parte, Lauren Bis, portavoz de la administración, afirmó a Newsweek que “los demócratas radicales más extremistas quieren abolir el ICE y recortar los fondos de la policía”. Instó a los demócratas a reconocer el trabajo de los agentes del ICE, quienes, según ella, arriesgan sus vidas para arrestar y expulsar de las comunidades a criminales como asesinos, violadores y pandilleros.

La portavoz también señaló que muchos de estos delincuentes fueron liberados por decisiones de políticos demócratas. Además, destacó que los esfuerzos de Trump para deportar a inmigrantes ilegales con antecedentes delictivos están dando resultados, incluyendo una disminución en la tasa de homicidios, la más baja en 125 años.