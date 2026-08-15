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Real Madrid vs Schalke 04 EN VIVO: horario, canal y alineaciones por el amistoso internacional

El amistoso internacional entre Real Madrid vs Schalke 04 podría marcar el debut de Yan Diomandé y Marc Cucurella con la camiseta merengue.

Gary Huaman
Real Madrid enfrentará al Schalke 04 de Alemania en un amistoso.
Real Madrid enfrentará al Schalke 04 de Alemania en un amistoso. | Foto: composición Líbero
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Real Madrid vs Schalke 04 EN VIVO protagonizarán un amistoso internacional que podría marcar el debut de Yan Diomandé y Marc Cucurella como merengues. El choque está pactado para este domingo 16 de agosto a las 11.00 a. m. (hora peruana) y contará con transmisión de Claro Sports para toda Sudamérica y Real Madrid TV. A continuación, podrás ver todos los detalles de este partido.

Programación Arsenal vs Manchester City por final de la Community Shield. Foto: composición Líbero/IG

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¿A qué hora juegan Real Madrid vs Schalke 04?

El amistoso internacional entre Real Madrid vs Schalke 04 se jugará este domingo 16 de agosto desde las 11.00 a. m. (hora peruana) y 1.00 p. m. (hora argentina) en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

¿Dónde ver Real Madrid vs Schalke 04?

La transmisión del duelo entre Real Madrid vs Schalke 04 estará a cargo del canal de YouTube Claro Sports para la mayoría de países de Sudamérica. A continuación, podrás revisar la guía de canales según tu país.

  • Argentina: TyC Sports, Claro Sports
  • Bolivia: Claro Sports
  • Brasil: DAZN, Claro TV+
  • Chile: Claro Sports
  • Ecuador: Claro Sports
  • México: Claro Sports
  • Perú: Claro Sports
  • España: Real Madrid TV, Movistar+
  • Uruguay: Claro Sports
  • Venezuela: Claro Sports, Inter

Real Madrid vs Schalke 04: posibles alineaciones

  • Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Alphonso Davies; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinícius Jr.
  • Schalke 04: Loris Karius; Mehmet-Can Aydın, Tomás Kalas, Marcin Kamiński, Derry Murkin; Paul Seguin, Ron Schallenberg; Bryan Lasme, Kenan Karaman, Tobias Mohr; Moussa Sylla.

Real Madrid vs Schalke 04: apuestas y pronósticos

ApuestasReal MadridEmpateSchalke 04
Betano1.534.404.90
Bet3651.444.205.25
1XBet1.485.435.95
Stake1.405.105.60
Doradobet1.415.334.75

Real Madrid vs Schalke 04: previa del amistoso internacional

El Real Madrid afronta este domingo su cuarto y último test de preparación antes del arranque oficial de la temporada. El conjunto blanco se mide al Schalke 04 en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, un escenario abarrotado que vivirá una auténtica fiesta futbolística con todas las entradas vendidas. Para el conjunto de Chamartín, la cita alemana representa la oportunidad final de ajustar engranajes, afinar automatismos tácticos y dar los últimos retoques al bloque titular con el que debutará en LaLiga el próximo fin de semana.

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El duelo llega marcado por el reencuentro de dos clubes históricos que no cruzaban sus caminos desde la Champions League de 2015. El cuerpo técnico merengue cuenta con la expedición al completo tras la incorporación de figuras clave como Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold, quienes buscarán sumar minutos de calidad y fluidez ofensiva. Del lado germano, el conjunto local afronta el partido con máxima motivación ante su gente, apoyado en nombres como Loris Karius o Kenan Karaman para intentar plantar cara al gigante español.

Más allá del resultado, las miradas estarán puestas en el equilibrio defensivo madridista y en la distribución del juego en la medular, áreas donde se han probado variadas piezas a lo largo del verano. Sin margen para el descanso y con la mirada ya puesta en el inicio del campeonato regular, el Real Madrid buscará despedir la pretemporada dejando buenas sensaciones, ritmo competitivo y una victoria convincente en suelo alemán.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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