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Arsenal vs Manchester City por final de la Community Shield: fecha, hora y canal para ver el partido
Arsenal y Manchester City se enfrentarán por la Community Shield este domingo 16 de agosto en el Millennium Stadium de Cardiff en busca del primer trofeo de la temporada en Inglaterra.
Arsenal y Manchester City se medirán este domingo 16 de agosto por el primer trofeo de la temporada en el fútbol inglés, la Community Shield. El Millennium Stadium de Cardiff albergará un nuevo cruce entre el campeón vigente de la Premier League y el vencedor de la FA Cup, en un partido que además estrenará novedades en los banquillos.
El pulso entre ambos clubes marcó buena parte de la temporada 2025/26 en Inglaterra. Arsenal se quedó con la Premier League con siete puntos de ventaja, después de enlazar cinco triunfos seguidos. El City, por su parte, tomó revancha en las copas: ganó la FA Cup al imponerse por la mínima al Chelsea y también superó 2-0 a los Gunners para adjudicarse la EFL Cup.
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¿Cuándo juega Arsenal contra Manchester City?
La gran final se jugará este domingo 16 de agosto, en un duelo que promete ofrecer fútbol de alto nivel para todos los aficionados.
¿A qué hora juega Arsenal contra Manchester City?
El compromiso está pactado para seguirse desde las 9.00 a. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas el encuentro.
- Perú: 9.00 a. m.
- Colombia: 9.00 a. m.
- Ecuador: 9.00 a. m.
- Chile: 10.00 a. m.
- Bolivia: 10.00 a. m.
- Paraguay: 10.00 a. m.
- Venezuela: 10.00 a. m.
- Argentina: 11.00 a. m.
- Brasil: 11.00 a. m.
- Uruguay: 11.00 a. m.
¿Dónde ver Arsenal vs Manchester City en Perú?
En Perú, el encuentro entre Arsenal y Manchester City podrá verse por ESPN. Además, la señal está disponible en Disney+, una alternativa de streaming para seguir el partido desde cualquier lugar.
Canales internacionales para ver Arsenal vs Manchester City
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, Inter