Liverpool vs. Crystal Palace EN VIVO vía ESPN: horario y dónde ver final de la Community Shield

Mira la transmisión del partido entre Liverpool vs. Crystal Palace EN VIVO por la gran final de la Community Shield, este domingo 10 de agosto.

Francisco Esteves
Liverpool vs. Crystal Palace EN VIVO.
Liverpool vs. Crystal Palace EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
Desde el mítico e histórico Wembley, Liverpool vs. Crystal Palace se enfrentarán en la gran final de la Community Shield este domingo 10 de agosto desde las 9.00 horas de la mañana. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN y a continuación te brindamos todos los detalles para que disfrutes de este apasionante compromiso.

A una semana de que empiece la Premier League 2025/26, los clubes ingleses terminan con su pretemporada y qué mejor manera para dos instituciones que jugar la gran final de un torneo oficial. Los 'Red Devils' llegan de ganar cuatro partidos amistosos de forma consecutiva y su victoria más reciente fue un 3-2 sobre Athletic de Bilbao.

Liverpool tendrá la baja de Darwin Núñez que fue vendido a Al-Hilal.

Por su parte, Crystal Palace ganó tres de sus últimos cuatro duelos amistosos y llega también con bastante rodaje para este partido por el título. Asimismo, el cotejo más reciente que disputaron 'Las Águilas' fue una derrota ante el Augsburgo en el HF-Stadion Bad Wimsbach de Alemania.

Liverpool vs. Crystal Palace: horarios del partido

Te brindamos los diferentes horarios del partido:

  • México y Costa Rica: 8.00 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 9.00 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 10.00 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 11.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Crystal Palace?

La transmisión del partido entre Liverpool vs. Crystal Palace por la final de la Community Shield estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, si cuentas con una suscripción a la plataforma de streaming Disney Plus podrás verlo totalmente online. Si no posees ninguna de las dos opciones te brindaremos el resumen completo aquí en el diario Líbero.

¿En qué canal ver Liverpool vs. Crystal Palace?

A parte de ESPN, te brindamos todos los canales dependiendo tu país:

  • México: HBO MAX / TNT Sports / Caliente TV / Tubi / Fox
  • Estados Unidos: ESPN+ Plus / ESPN App
  • Sudamérica: ESPN y Disney+
  • Centroamérica: HBO MAX / TNT Sports / Tubi

Liverpool vs. Crystal Palace: posibles alineaciones

Liverpool: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Muñoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze.

Crystal Palace: Mamardashvili; Frimpong, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

¿En qué estadio juega Liverpool vs. Crystal Palace?

El partido entre Liverpool y Crystal Palace se llevará a cabo en el Estadio de Wembley, el cual está ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra. Este histórico recinto deportivo tiene una capacidad para albergar un total de 90 mil espectadores en sus tribunas, siendo también uno de los más emblemáticos de toda Europa y el mundo entero.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

