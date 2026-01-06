¿No juega ante Alianza Lima? El gigante europeo que busca fichar a Lionel Messi para enero

Hace algunas semanas se anunció con bombos platillos que Alianza Lima enfrentará a Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026 y el principal atractivo será la presencia de Lionel Messi, quien es el abanderado del último campeón de la MLS.

Sin embargo, una noticia que ha surgido en Europa podría hacer peligrar la presencia de la 'Pulga' en Matute. Liverpool está tras los pasos del astro argentino y lo quiere para el mercado de fichajes invernal en el viejo continente.

Según World Soccer Talk, con información que ha tenido rebote en diferentes medios británicos, los 'Reds' quieren el préstamo de Messi para enero y que juegue al menos un mes, esto previo al inicio de la MLS, que debe comenzar el 21 de febrero.

Lionel Messi fue campeón de la MLS 2025 con Inter Miami.

En caso de concretarse su llegada a Anfield, 'Lío' se pedería no solo el partido ante Alianza Lima, también los otros compromisos pactados como los duelos ante Atlético Nacional, Barcelona SC, entre otros.

¿Lionel Messi puede fichar por Liverpool?

Más allá de la información que llega desde Inglaterra, a estas alturas se ve poco factible que Lionel Messi abandone Inter Miami y vuelva a la exigencia del balompié europeo.

Cabe señalar que el campeón del mundo en Qatar 2022 firmó con las 'Garzas' hasta 2028 y salvo algún cambio de último momento, se retirará en dicho club.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026?

El partido amistoso entre Alianza Lima vs Inter Miami, por la Noche Blanquiazul 2026, se jugará este sábado 24 de enero, en el estadio Alejandro Villanueva, en Matute. El partido se debe jugar a partir de las 20:00 horas.