Ex DT de Alianza Lima es el nuevo entrenador de la selección peruana: "Con mucha ilusión"
La FPF anunció por todo lo alto al entrenador que asumirá las riendas de la selección peruana. El estratega pasó por Alianza Lima y mostró su felicidad por asumir el reto
Se inicia una nueva era en la selección peruana. La FPF presentó a Diego Ortiz Castillo como el nuevo entrenador de La Bicolor Sub 15. El estratega, que pasó por Alianza Lima, se mostró emocionado por asumir el reto.
"Llego con mucha ilusión y ganas de trabajar. El objetivo es que las selecciones peruanas de menores compitan por clasificar a los mundiales", indicó el 'profesor' Ortiz.
Ortiz tiene una amplia experiencia en la formación de menores. Dirigió a las categorías Sub 14, Sub 15 y Sub 17 de Alianza Lima, donde ganó la Copa Federación en el Mundialito de Valdivia en Chile.
Además, el entrenador peruano ganó la Liga de Madrid al mando del Adepo Palomeras en la categoría cadete. En la FPF confían que su trabajo es clave para potenciar el trabajo en menores.
Diego Ortiz es el nuevo DT de la selección peruana sub 15
"Su aporte será fundamental para potenciar el plan de trabajo del Departamento de Selecciones Nacionales", puntualizó la FPF en sus redes.
El perfil académico de Diego Ortiz, el nuevo DT de Perú
Diego Ortiz es un entrenador preparado que estudió en la Escuela Universitaria del Real Madrid. Además, llevó cursos en España y Portugal.
- Máster en Dirección de Fútbol (Escuela Universitaria Real Madrid - España)
- Máster Profesional en Periodización Táctica (Escuela Oficial de
- Periodización Táctica by Víctor Frade - Portugal)
- Curso de Entrenador FPF (Escuela de Directores Técnicos del Perú)
- Entrenador de Fútbol Base (Fundación Valencia CF - España)
- Especialista en Planificación y Programación en Fútbol Base (MBP School of Coaches - España)
- Máster de Entrenador de Fútbol (Be Magistral - España)
