0
EN VIVO
Real Madrid vs Atlético por la Supercopa de España

Boca le puso fuerte condición a Advíncula para dejarlo ir a Alianza Lima: "Está obligado a..."

Luis Advíncula quedó como jugador libre luego de que Boca Juniors accediera al pedido del jugador; sin embargo, el 'Xeneize' le puso una fuerte al momento de rescindirle el contrato.

Wilfredo Inostroza
Boca Juniors le puso fuerte restricción a Luis Advíncula para rescindirle contrato
Boca Juniors le puso fuerte restricción a Luis Advíncula para rescindirle contrato | Composición: Líbero
COMPARTIR

El pasado miércoles se hizo oficial que Luis Advíncula deja Boca Juniors y en las próximas horas puede hacerse oficial su fichaje por Alianza Lima. El lateral todavía tenía contrato con los 'Xeneizes' por todo este año y para liberarlo de este vínculo se le puso una fuerte condición que recientemente fue revelada.

Gino Peruzzi tuvo su pasado en Alianza Lima y fue parte del bicampeonato.

PUEDES VER: Gino Peruzzi, campeón con Alianza Lima, remece el mercado y firma por inédito club: "En tu casa"

De acuerdo a la información del periodista argentino Flavio Azzaro, el club argentino accedió a rescindirle el contrato a costo cero y su próximo club no deberá pagar monto alguno por el traspaso, pero en el acuerdo por la resolución se establece que este 2026 solo puede jugar en el Perú.

Video: AZZ.

"Boca rescinde el contrato, pero hay una cláusula donde Advícula durante el 2026 está obligado a jugar en Perú. Algo así como que 'te rescindimos el contrato sin que el equipo peruano ponga 'guita' (dinero), pero juegas en Perú'", dijo el hombre de prensa durante el programa AZZ.

Además, Azzaro sostiene que si 'Bolt' decide irse a jugar a otra liga que no sea la peruana durante este año, deberá pagarle una penalización a Boca Juniors.

"Si Advíncula en julio se va al Athletico Paranaense o a Chicago, tiene que resarcir económicamente a Boca. Es un tema familiar y delicado", agregó Azzaro, quien además asegura que el elenco 'azul y oro' se libera de un sueldo alto al dejar ir al jugador de la selección peruana.

Luis Advíncula a Alianza Lima: ¿Hasta cuándo es el contrato?

Tras quedar como jugador libre, Luis Advíncula tiene todo arreglado con Alianza Lima y en las próximas horas podría ser anunciado como flamante refuerzo de los blanquiazules. El contrato será por dos años, con opción a ampliarlo uno más si se cumplen algunos objetivos.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Canal confirmado para ver Real Madrid vs Atlético de Madrid por Supercopa de España

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano