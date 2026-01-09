Luis Advíncula llegó al Perú para convertirse en el flamante fichaje de Alianza Lima: "Todo bien"

Alianza Lima se ilusiona con poder destacar de gran manera en la temporada 2026, donde tendrá el objetivo de conquistar el título de la Liga 1 y destacar en la Copa Libertadores. Para ello, se reforzaron con grandes jugadores y están a detalles de poder dar el gran golpe en el mercado cerrando el fichaje de Luis Advíncula.

Luis Advíncula llegó al Perú para convertirse en el flamante fichaje de Alianza Lima

La dirección deportiva de Alianza Lima está a un paso de concretar la llegada de Luis Advíncula como nuevo refuerzo para la temporada. En ese marco, el lateral peruano arribó al Perú tras desvincularse de Boca Juniors, con el objetivo de someterse a los exámenes médicos correspondientes con el club blanquiazul.

A su arribo al Aeropuerto Jorge Chávez, el ‘Rayo’ fue abordado por la prensa nacional y, aunque evitó extenderse en declaraciones, no ocultó su buen ánimo ante las cámaras de ‘Jax Latin Media’, señalando que todo se viene desarrollando con normalidad.

Video: Jax Latin Media

"Todo bien, después hablaré", fueron las breves palabras del futbolista mientras se retiraba del terminal aéreo, acompañado de integrantes de la delegación de Alianza y dejando ver una sonrisa que reflejó su satisfacción por estar cada vez más cerca de convertirse en jugador ‘íntimo’.

¿Hasta cuándo firmará contrato Luis Advíncula con Alianza Lima?

De acuerdo a lo informado por el periodista Kevin Pacheco, el popular 'Bolt' tendrá un extenso contrato como jugador blanquiazul. La directiva de Alianza Lima le ofrecerá un vínculo por dos temporadas con una opción para ampliarlo por una mas. De esta forma, Advíncula jugará con los 'íntimos' por lo menos hasta finales de 2027.

Boca Juniors le puso una fuerte condición a Luis Advíncula

En los últimos días se conoció que la directiva de Boca Juniors acordó la recisión de contrato con Luis Advíncula, siempre y cuando continúe su carrera en el Perú, evitando reforzar a un rival directo.

"Boca rescinde el contrato, pero hay una cláusula donde Advíncula durante el 2026 está obligado a jugar en Perú. Algo así como que 'te rescindimos el contrato sin que el equipo peruano ponga 'guita' (dinero), pero juegas en Perú'", reveló el periodista argentino Flavio Azzaro.