Era el '9' elegido para Alianza Lima en el 2026 y ahora está cerca de gigante de Sudamérica: "Contrato"

Alianza Lima ha trabajado arduamente en busca de potenciar su plantel con futbolistas del exterior. Con la obligación de hacerse con el título del 2026, la dirección deportiva puso la mirada en atacantes de jerarquía para renovar su zona ofensiva. Uno de ellos fue Andrés Vombergar, atacante que venía defiendo a San Lorenzo de Almagro y que contaba con nacionalidad argentina-eslovena.

Luego de culminar su contrato con el 'Ciclón', el atacante de 31 años quedó como agente libre, por lo que ha comenzado a recibir propuestas de clubes de Sudamérica, así como de aquellos que evalúan su situación para poder ofrecer una oferta formal a quienes lo representan.

Recientemente, el reconocido periodista César Luis Merlo informó que Andrés Vombergar ha generado el interés de gigantes de Sudamérica como Inter de Porto Alegre y Corinthians, ambas escuadras de la Primera División de Brasil. Evidentemente, habrá una disputa por el artillero que llegará en uno de sus mejores momentos profesionalmente.

"Inter y Corinthians han puesto sus ojos en Andrés Vombergar. El delantero argentino decidió no renovar contrato con San Lorenzo y comienza a evaluar posibles destinos.", informó el mencionado periodista en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Andrés Vombergar interesa a Inter y Corinthians de Brasil.

¿Por qué Andrés Vombergar no llegó a Alianza Lima?

Resulta, que Andrés Vombergar no solo estaba en la mira de Alianza Lima para que sea el flamante refuerzo del 2026, sino que otros equipos de Brasil estuvieron en la puja por su pase en su totalidad. Dado este panorama, los montos económicos de los clubes brasileños eran altos, por lo que los blanquiazules no podían competir con ello.

Dado ello, la directiva 'íntima' se negó a seguir evaluando la posibilidad de fichar al delantero argentino-esloveno y poner la mirada en nuevos artilleros para potenciar el equipo blanquiazul. Justamente, eligieron a Federico Girotti para que sea el referente de área que necesita el equipo de Pablo Guede.