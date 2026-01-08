0

Maximiliano Lemos, ex Alianza Lima, remece el mercado y firma por importante club peruano: "El único"

Maximiliano Lemos dirá presente en el 2026 con club nacional. Subcampeón con Alianza Lima en el 2018 se queda en el Perú al firmar con tradicional equipo. 

Diego Medina
Maximiliano Lemos fue subcampeón con Alianza Lima en el 2018.
Maximiliano Lemos fue subcampeón con Alianza Lima en el 2018.
Uno de los jugadores que tuvo la oportunidad de lucir la camiseta de Alianza Lima fue Maximiliano Lemos. Bajo la dirección de Pablo Bengoechea, el futbolista uruguayo llegó a tienda blanquiazul en la temporada 2018, en el que terminaron como subcampeones del Descentralizado tras perder la final ante Sporting Cristal. Ahora, este 2026 ha sorprendido al estampar su rúbrica con importante club de nuestro país.

Maximiliano Lemos, ex Alianza Lima, firmó por importante club peruano

En medio de este interesante y novedoso mercado de pases, se confirmó que Maximiliano Lemanos firmó su renovación con Comerciantes FC de Loreto para afrontar la Liga 2 del fútbol peruano. Algo curioso en este 2026 es que ahora volverá a ser dirigido por Pablo Bengoechea, estratega que lo acogió en el 2018 y que, hoy por hoy, llevan una relación de suegro y yerno.

El mediocampista ofensivo uruguayo de 32 años se ganó el cariño de los hinchas de Comerciantes FC, que quedaron cerca de lograr el ascenso a Primera División. Por ello, la directiva quiere sostener la base y a uno de los experimentados como Lemos que conoce muy bien el trabajo de Bengoechea.

"Maxi Lemos se queda en la Verde. Nuestro mediocampista uruguayo Pablo Maximiliano Lemos Merladett continuará con la Fuerza Emprendedora de Loreto por toda la temporada 2026. Maxi Lemos se queda en la verde con el único objetivo: El ascenso de Comerciantes FC. ¡Dale Maxi Lemos, juntos por el ascenso!", escribió Comerciantes FC en sus redes sociales.

Maximiliano Lemos, Comerciantes FC

Maximiliano Lemos se queda en Comerciantes FC tras firmar un contrato de renovación. Foto: Comerciantes FC.

¿En qué clubes jugó Maximiliano Lemos?

  • Juventud (Uruguay)
  • Villa Teresa (Uruguay)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Deportivo Maldonado (Uruguay)
  • Rentistas (Uruguay)
  • Danubio (Uruguay)
  • Miramar Misiones (Uruguay)
  • Libertad Gran Mamoré (Bolivia)
  • Comerciates FC (Perú)

Valor de mercado de Maximiliano Lemos

Según el portal "Transfermarkt", Maximiliano Lemos tiene el valor de mercado de 200 mil euros a sus 32 años de edad. La mejor versión del futbolista uruguayo se dio en la campaña 2022, en el que registró una cifra de 350 mil euros con camiseta de Miramar Misiones.

AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

