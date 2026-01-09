Universitario estremece el mercado tras presentar a exguardameta de Sporting Cristal: "Pura garra"

Universitario de Deportes apunta a evitar el tricampeonato nacional de Alianza Lima en la Liga Femenina 2026. Por tal razón, durante el mercado de pases, la dirigencia del equipo crema viene acordando la llegada de destacadas futbolistas nacionales y del extranjero con la misión de armar un plantel muy competitivo.

Universitario anunció a exguardameta de Sporting Cristal para la temporada 2026

Una de las recientes incorporaciones de la 'U' proviene de la escuadra victoriana. Nos referimos a María Fernanda Dávila. Mediante sus redes sociales, Universitario Femenino anunció por todo lo alto el fichaje de la portera nacional con miras a la campaña 2026.

"¡Una arquera a pura garra! María Fernanda Dávila, guardameta de 22 años, defenderá el arco de las Leonas en esta temporada. Vamos con garra Mafer", precisó el club estudiantil en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Universitario hizo oficial la llegada de María Fernanda Dávila/Foto: X

Previo a su llegada a Ate, la joven atleta utilizó sus redes sociales para despedirse de manera formal del 'equipo del pueblo' donde viene de consagrarse como bicampeona de la Liga Femenina 2025. En su pronunciamiento, la ex Sporting Cristal agradeció a Alianza Lima por darle la oportunidad de crecer de manera profesional durante 3 temporadas, además, reiteró su gratitud a la hinchada.

María Fernanda Dávila jugó en Sporting Cristal Femenino

Mafer, compitió en el puesto con Maryory Sánchez en tienda blanquiazul. Sin embargo, también tuvo la chance de alternar y ganar mayor experiencia a lo largo del torneo. Precisamente, después de la salida de Silvana Alfaro de Universitario, la deportista buscará ganarse un lugar desde el vamos.

Un dato para resaltar es que la talentosa futbolista, también destaca por haber sido convocada oficialmente a la selección peruana femenina. En aquella etapa, Dávila participó de microciclos y amistosos internacionales.