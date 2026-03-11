- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Carabobo
- Real Madrid vs Manchester City
- Alianza Lima vs Melgar
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
¿Minedu SUSPENDIÓ clases presenciales por paro de transportistas este jueves 12 de marzo? Esto es lo que se sabe
Ante la convocatoria de un nuevo paro de transportistas indefinido desde mañana, surgen dudas respecto a la realización de clases presenciales en Lima y Callao.
El paro de transportistas convocado para este jueves 12 de marzo fue anunciado por diversos gremios del sector. En tanto, las clases presenciales en Lima Metropolitana y Callao se verían perjudiciadas debido a que esta medida podría afectar el servicio de transporte en zonas de la capital.
PUEDES VER: ¡A juntar agua! Sedapal confirmó corte este 11 de marzo en varios distritos de Lima hasta por 12 horas
Si bien ante la reciente crisis de gas natural en el Perú, el Ministerio de Educación (Minedu) decidió que las actividades escolares se desarrollen de manera virtual, mediante un comunicado precisó que las clases presenciales se reinician en los colegios privados desde este miércoles 11 de marzo. Pero, ¿qué sucederá ahora ante el paro de transportistas de mañana?
Minedu emitió comunicado respecto a las clases presenciales.
¿La clases presenciales se suspendieron por paro de transportistas este 12 de marzo?
Hasta el momento, el Minedu no se ha pronunciado mediante sus plataformas oficiales respecto a la posible suspensión de las clases presenciales en las instituciones privadas de Lima Metropolitana y Callao. Se espera que en las siguientes horas se emita algún comunicado para la población.
Cabe mencionar que esta medida de protesta programada para el jueves 12 de marzo está siendo planteada como un paro nacional indefinido para exigir soluciones frente a la crisis que atraviesa el sector desde hace varias semanas, lo que generaría dificultad para movilizarse en diversas zonas de la capital.
¿Qué exigirán los transportistas en la marcha del jueves 12 de marzo?
El sector transporte está siendo golpeado directamente ante la escasez de combustibles y racionamiento de gas, incremento en los precios del diésel, gasohol y GNV, inseguridad en carreteras y la ola de extorsión, debido a ello, reclaman al Estado peruano la ejecución de forma inmediata lo establecido en la Ley N.º 31886.
- 1
¿Se confirmó paro nacional de transportistas mañana jueves 12 de marzo? ÚLTIMAS NOTICIAS de la nueva paralización
- 2
¿Se cancelan las clases virtuales? Minedu lanza COMUNICADO DE ÚLTIMA HORA sobre medidas por emergencia del GAS
- 3
¡A juntar agua! Sedapal confirmó corte este 11 de marzo en varios distritos de Lima hasta por 12 horas
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Hotel New Lima
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más
PRECIOS/ 55.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90