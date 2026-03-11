¿Minedu SUSPENDIÓ clases presenciales por paro de transportistas este jueves 12 de marzo? Esto es lo que se sabe

El paro de transportistas convocado para este jueves 12 de marzo fue anunciado por diversos gremios del sector. En tanto, las clases presenciales en Lima Metropolitana y Callao se verían perjudiciadas debido a que esta medida podría afectar el servicio de transporte en zonas de la capital.

Si bien ante la reciente crisis de gas natural en el Perú, el Ministerio de Educación (Minedu) decidió que las actividades escolares se desarrollen de manera virtual, mediante un comunicado precisó que las clases presenciales se reinician en los colegios privados desde este miércoles 11 de marzo. Pero, ¿qué sucederá ahora ante el paro de transportistas de mañana?

Minedu emitió comunicado respecto a las clases presenciales.

¿La clases presenciales se suspendieron por paro de transportistas este 12 de marzo?

Hasta el momento, el Minedu no se ha pronunciado mediante sus plataformas oficiales respecto a la posible suspensión de las clases presenciales en las instituciones privadas de Lima Metropolitana y Callao. Se espera que en las siguientes horas se emita algún comunicado para la población.

Cabe mencionar que esta medida de protesta programada para el jueves 12 de marzo está siendo planteada como un paro nacional indefinido para exigir soluciones frente a la crisis que atraviesa el sector desde hace varias semanas, lo que generaría dificultad para movilizarse en diversas zonas de la capital.

¿Qué exigirán los transportistas en la marcha del jueves 12 de marzo?

El sector transporte está siendo golpeado directamente ante la escasez de combustibles y racionamiento de gas, incremento en los precios del diésel, gasohol y GNV, inseguridad en carreteras y la ola de extorsión, debido a ello, reclaman al Estado peruano la ejecución de forma inmediata lo establecido en la Ley N.º 31886.