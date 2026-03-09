¡Vuelven las clases presenciales! Gobierno anuncia que alumnos podrán regresar a las aulas antes del plazo establecido

¡Buenas noticias! Modalidad virtual para clases escolares, terminó. Gobierno del Perú ha determinado que la presencialidad volverá, pese a haberse anunciado la medida hasta el 14 de marzo. Esto a raíz de la fuga y deflagración de gas en el yacimiento de Camisea, ubicado en la región de Cusco.

Este último lunes 9 de marzo, el ministro de Educación, Erfurt Castillo Vera, tuvo una reunión con los gremios de colegios privados, ante la situación que se vive por la disposición de clases remotas establecida durante esta semana y abrió la posibilidad de que estos continúen con las clases presenciales.

Aunque la decisión había sido tomada para reducir la movilidad en el marco de la crisis energética por la escasez de GNV, la entidad encargada del sector educativo, confirmó que la situación ahora está en manos de las propias instituciones, por lo que ahora se podrá elegir si regresar a la presencialidad o no.

"No hay ninguna medida punitiva que van a sancionar. Se va a multar, no hay nada de eso, eso no va a ocurrir", indicó Erfurt Castillo al mencionar cómo se desarrollará ahora el panorama en medio de la emergencia por desabastecimiento de gas natural.

Resolución del MINEDU confirma regreso a clases presenciales

De esta manera, el representante señaló lo importante de tener en cuenta que los centros educativos particulares no recibirán sanciones económicas aunque no se rijan bajo la medida excepcional mientras ocurre la solución al problema de distribución de GNV.

