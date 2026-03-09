- Hoy:
Gobierno confirma subsidio de 120 soles a taxistas en medio de crisis por escasez de GNV en Lima y Callao
Las autoridades han confirmado que los taxistas ahora cobrarán un nuevo respaldo valorizado en 120 soles, tras la crisis que se vive por la falta de gas.
Ante la crisis generada desde el pasado 1 de marzo por la deflagración de gas natural en la localidad de Megantoni, ubicada la región Cusco, el Gobierno ha venido gestionando la aplicación de diversas medidas para lograr que la situación pueda ser controlada de alguna u otra manera hasta que se logre el restablecimiento.
PUEDES VER: ¿Se confirma paro nacional indefinido de transportistas este 12 de marzo? ÚLTIMAS NOTICIAS de la nueva paralización
Entre estas disposiciones está la normativa para clases virtuales y teletrabajo durante la semana que comprende del 9 al 14 de marzo. Además se acaba de confirmar un respaldo financiero para lograr un apoyo a los taxistas del país que se han visto afectados directamente con la emergencia.
Taxistas recibirán subsidio de 120 soles por crisis energética / FOTO: ATU
De esta manera, las autoridades han confirmado la entrega del subsidio valorizado en 120 soles, que se dirige a los taxistas formales registrados ante la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) y que además cuenten con un transporte perteneciente al sistema de combustible con GNV.
La información detalla que el monto utilizado para la distribución del vale corresponde al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), un mecanismo que incentiva el acceso al GLP, combustible que muchos conductores están usando como reemplazo ante la falta de combustible que ha evidenciado un gran aumento en su precio.
Más beneficios para taxistas por crisis
Adicional al aporte que ya genera la paga del bono, la norma también ha establecido que por 60 días se interrumpirá el cobro del factor de recaudo del Programa Ahorro GNV del FISE, como otra muestra de amparo frente al complicado escenario que se presenta.
Con esta decisión de ayuda económica, se intenta reducir el impacto que ha tenido la escasez de combustible a raíz de la rotura del ducto de Camisea en Cusco, que mantiene restringido el suministro desde hace una semana y que aún permanecería así por unos días más.
