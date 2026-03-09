0
Temblor hoy en Perú, lunes 9 de marzo EN VIVO: último sismo registrado y dónde fue el epicentro según IGP

Miles de usuarios buscan información sobre el sismo de hoy en Perú, incluyendo datos como magnitud, epicentro y profundidad del último movimiento telúrico.

Nicole Calderón
Temblor hoy en Perú, lunes 9 de marzo EN VIVO
Temblor hoy en Perú, lunes 9 de marzo EN VIVO
Un temblor puede registrarse en cualquier momento en el Perú debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se concentra gran parte de la actividad sísmica del planeta. Por ello, miles de usuarios buscan cada día información sobre el sismo en Perú, incluyendo magnitud, epicentro y profundidad del último movimiento telúrico reportado.

Revisa el informe del IGP sobre los últimos sismos en Perú HOY, domingo 8 de marzo.

Último sismo en Perú: reporte HOY, lunes 9 de marzo según IGP

11:48
9/3/2026

Temblor hoy en Tacna de magnitud 4.3

  • Fecha y Hora Local: 09/03/2026 10:41:39
  • Magnitud: 4.3
  • Profundidad: 120km
  • Latitud: -18.49
  • Longitud: -69.87
  • Intensidad: II Tacna
  • Referencia: 67 km al SE de Tacna, Tacna - Tacna
10:20
9/3/2026

Temblor HOY, lunes 9 de marzo en Moyobamba

  • Fecha y Hora Local: 09/03/2026 06:11:22
  • Magnitud: 4.3
  • Profundidad: 30km
  • Latitud: -6.22
  • Longitud: -76.98
  • Intensidad: III Moyobamba
  • Referencia: 21 km al S de Moyobamba, Moyobamba - San Martín
10:15
9/3/2026

Bienvenidos

En esta nota de Líbero, acceda al reporte del IGP sobre los posibles sismos que podrían registrarse hoy, lunes 9 de marzo en distintas regiones del país. A través de este reporte, la entidad científica brinda información clave como la magnitud, la hora, la profundidad y el epicentro de los movimientos telúricos.

En esta cobertura podrás seguir en vivo los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad encargada de monitorear y registrar todos los sismos que ocurren en el territorio nacional a través de la Red Sísmica Nacional.

El último reporte de actividad sísmica reciente indica que el 8 de marzo se registraron movimientos de baja magnitud en distintas zonas del país, incluido un sismo de 3.8 frente a Chilca, en Cañete (Lima), percibido levemente por la población.

¿Qué hacer durante un temblor?

Las autoridades recomiendan mantener la calma, ubicarse en zonas seguras, alejarse de objetos que puedan caer y tener preparada una mochila de emergencia. La prevención y los simulacros familiares son clave para reducir riesgos ante un sismo fuerte.

Nicole Calderón
AUTOR: Nicole Calderón

Últimas noticias y entrevistas de Nicole Calderón por diario Libero.pe.

