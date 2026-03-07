0
Tabla de posiciones y resultados del Torneo Apertura

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar y dónde ver partido de Liga 1 2026?

Conoce el día, hora y canal de transmisión del partido entre Alianza Lima vs Melgar por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Diego Medina
Alianza Lima y Melgar juegan por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026.
Alianza Lima y Melgar juegan por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
Todo listo para el partido entre Alianza Lima vs Melgar en Matute, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los blanquiazules son líderes en solitario y ahora esperan celebrar en casa ante un rival directo como el 'Dominó'. El cuadro arequipeño no llega en buen momento, por lo que el equipo de Pablo Guede tiene todo a su favor para marcar diferencias con los rivales.

Alianza Lima empató 0-0 en intenso partido.

PUEDES VER: Alianza Lima empató 0-0 en intenso partido y preocupa a sus hinchas por rendimiento

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Melgar?

El partido entre Alianza Lima vs Melgar por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se llevará a cabo el lunes 9 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. Ambos equipos tienen la necesidad de sumar tres puntos a como de lugar, pero los blanquiazules tienen la ventaja por ser locales y sentir el empuje de su gente.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar?

Este choque entre blanquiazules y arequipeños por la sexta jornada del Apertura 2026 inicia a partir de las 20.30 horas locales (01.30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 19.30 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 20.30 horas
  • Venezuela, Bolivia: 21.30 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 22.30 horas
  • España: 02.30 horas (martes 10 de marzo)
Alianza Lima

Alianza Lima anuncia su partido ante Melgar en Matute. Foto X Alianza Lima.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Melgar?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Melgar por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win. Asimismo, tienes la opción vía streaming en las plataformas de Movistar TV App y DGO a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

¿Cómo llega Alianza Lima y Melgar?

Alianza Lima viene de una importante victoria ante UTC en Cajamarca para ser líder absoluto del Torneo Apertura 2026. Un marcador de 0-1 en campo adversario gracias a Renzo Garcés, el cual permite a los dirigidos por Pablo Guede en sostener este gran momento para liderar al cierre de esta jornada en lo más alto de la tabla de posiciones.

En el caso de FBC Melgar, llega de un duro golpe como lo es la eliminación en la Copa Sudamericana 2026. El conjunto al mando de Juan Reynoso perdió en tanda de penales ante Cienciano, por lo que el combinado arequipeño se quedó sin torneo internacional en este arranque de temporada.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

