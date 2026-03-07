Confirman nuevo canal que transmitirá los partidos de la Liga 1 2026: "Vuelve a las pantallas"

En medio de lo que será la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, se confirmó de manera oficial que un nuevo canal transmitirá los encuentros de este magno certamen local. Si bien muchos conocían de L1 MAX, ahora otra señal tomará protagonismo para que el televidente tenga más opciones de acuerdo a su gusto. Conoce cada uno de los detalles para tomar en cuenta.

Nuevo canal transmitirá la Liga 1 2026

Durante el programa 'Al Ángulo', se informó de manera oficial que Movistar Deportes tendrá los derechos de los partidos de Liga 1 2026 con su propio narrador deportivo y respectivos comentaristas. Eso sí, solo será un cotejo por jornada, el cual se irá informando paulatinamente en redes sociales. De hecho, el primer encuentro para el debut será el que protagonicen Cienciano vs Sport Boys en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.

En palabras de Diego Rebagliati, la transmisión de L1 MAX seguirá viva en los operadores de Movistar TV y DIRECTV. Sin embargo, en simultáneo los hinchas podrán acceder al canal 003 o 703 HD para ver este choque entre cusqueños y chalacos a través de la señal televisiva de Movistar Deportes.

“El fútbol de Primera División vuelve a las pantallas de Movistar Deportes, con la transmisión de un partido por fecha de la Liga1 2026 comenzando este lunes 9 de marzo, a partir de las 5.30 p. m., con el Cienciano vs. Sport Boys, con la narración de David Chávez y los comentarios de Diego Penny y Maxi Mendaña“, informó la cuenta oficial de Movistar Deportes.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Por si fuera poco, se confirmó que habrá una reacción en los minutos finales del partido entre Alianza Lima vs FBC Melgar que se llevará a cabo en Matute. Esto será analizado entre los panelistas de 'Al Ángulo' para ver el rendimiento del actual líder del Torneo Apertura 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega Cienciano vs Sport Boys por Liga 1 2026?

Este partido de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 se juega el próximo lunes 9 de marzo a partir de las 17.30 horas locales (22.30 horas locales) con la transmisión de L1 MAX y Movistar Deportes.