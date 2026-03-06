Futbolista de Alianza Lima recibió la nacionalidad peruana y dejó de ocupar plaza extranjera

Alianza Lima está con el objetivo de conseguir el campeonato de la Liga 1, mientras también está pendiente de otras disciplinas del club. En medio de ello, se confirmó que una de sus figuras consiguió finalmente la nacionalidad peruana y podrá jugar sin necesidad de ocupar una plaza de extranjera.

Futbolista de Alianza Lima recibió nacionalidad peruana

El equipo femenino de Alianza Lima todavía no inició la temporada de manera oficial, pero las buenas noticias han llegado para el elenco. Se dio a conocer que la futbolista Neidy Romero consiguió la nacionalidad peruana en una ceremonia que se realizó directamente desde la sede institucional de Migraciones.

Recordemos que Neidy Romero accedió a la nacionalidad a través de la medida de naturalización luego de demostrar el tiempo de residencia que se solicita en el país y así cumplir con todos los pasos solicitados por las autoridades.

Neidy Romero recibió nacionalidad peruana.

Durante el acto de juramentación estuvo la máxima autoridad de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Alberto Balladares Ramírez, quien realizó un discurso para felicitar a todas las personas que consiguieron esta documentación que les permite sentirse más identificados con el país.

Por el lado de Alianza Lima, Neidy Romero dejará de ocupar una plaza de extranjera en el plantel y de este modo se podrá contar con una mayor facilidad para la institución en caso de querer realizar alguna otra contratación en los próximos meses.

El próximo partido del equipo femenino de Alianza Lima será contra Killas como parte del inicio del Torneo Apertura 2026. El cotejo se realizará el 15 e marzo desde las 15:30.