Sporting Cristal enfrentará a Olimpia en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal logró una victoria importante ante Carabobo en la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 y ahora solo le falta un resultado positivo para acceder a la Fase de Grupos. Sin embargo, no es la única delegación del cuadro cervecero en participar en este torneo continental, ya que su categoría Sub-20 ya está clasificada en los grupos y ahora se enfrentará a Olimpia de Paraguay.

Cristal logró su clasificación a la Copa Libertadores Sub-20 del 2026 después de que su equipo se coronara campeón del Torneo Juvenil Sub-18 disputado contra Alianza Lima en el 2025.

Tras ello, se dio a conocer que el equipo cervecero logró acceder a la Fase de Grupos del torneo sudamericano de forma directa y tendrá como contrincantes al equipo Sub-20 de Olimpia de Paraguay, Universidad Católica de Ecuador y Palmeiras de Brasil.

De esta forma, Sporting Cristal confirmó su presencia en esta instancia y ahora viajará el 5 de marzo hacia Ecuador para comenzar su participación en la Copa Libertadores 2026 enfrentando a Olimpia.

Fixture de Sporting Cristal en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores Sub-20 comenzará el 7 y terminará el 22 de marzo de 2026.

Cristal comenzará su participación en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 enfrentando a Olimpia de Paraguay el martes 8 de marzo a las 17:00 (hora peruana). Luego se enfrentará a Universidad Católica de Ecuador el próximo miércoles 11 de marzo a las 19:00, y por último, se medirá ante Palmeiras a las 16:30 del sábado 14 de marzo.