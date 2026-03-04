Maxloren Castro recibió noticia sobre su futuro definitivo en Sporting Cristal: "No pase..."

Hace poco Maxloren Castro fue separado de Sporting Cristal junto a Jair Moretti, esto luego de que se filtrara un video de ambos futbolistas bailando con dos mujeres de forma totalmente obscena. A raíz de ello, la preocupación ha rondado la cabeza del delantero y ahora recibió una fuerte noticia por parte del club celeste, ya que tomaron una decisión respecto a su futuro profesional en la institución deportiva.

En la transmisión más reciente del programa Hablemos de MAX, el periodista Gustavo Peralta brindó información sobre el atacante con paso por la selección peruana. Para tranquilidad de algunos hinchas que esperaban lo perdonen, ya que lo consideran pieza importante, en el Rímac decidieron aconsejar al futbolista y ayudarlo para que la situación no vuelva a repetirse en un futuro.

"Con Maxloren están asumiendo y haciendo un trabajo para que no vuelva a suceder con otros jugadores. Independientemente de cuando haya sido, es algo que deben asumir y corregir", precisó el mencionado comunicador. En síntesis, tanto Maxloren Castro como Jair Moretti seguirán en Sporting Cristal y esperan que un hecho así no vuelva a suceder en el plantel dirigido por Paulo Autuori.

De esta forma, seguramente ambos futbolistas se unirán pronto al equipo para los próximos cotejos tanto por el Torneo Apertura de la Liga 1 como la Copa Libertadores 2026. Recordemos que los del Rímac no la pasan bien en el campeonato nacional, pero en el de la Conmebol todavía tienen chances de seguir avanzando o en su defecto acudir a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana.

¿Cuál es el valor de Maxloren Castro?

Actualmente, Maxloren Castro tiene un valor de 1 millón de euros en el mercado de transferencias y es la cotización más alta que ha alcanzado en su corta carrera profesional. Recordemos que el delantero tiene contrato en el Rímac hasta diciembre de este año, por lo que pronto podríamos verlo en el extranjero y con ello su precio aumentará aún más.