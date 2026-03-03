¿Se olvidó de Sporting Cristal? Luis Advíncula sorprende al resaltar la “grandeza” de Alianza Lima

Luis Advíncula sorprendió a los hinchas de Alianza Lima al posar con la nueva camiseta de los íntimos. Vía redes sociales, el 'Rayo' no dudó en subir una publicación donde se le puede ver posando con la camiseta especial que se presentó por los 125 años del club, donde se puede apreciar un diseño innovador.

No obstante, llamó la atención la descripción que el lateral derecho colocó para acompañar dicha fotografía, pues no dudó en resaltar la historia del conjunto blanquiazul. Por lo que muchos hinchas han pensado que ya 'olvidó' a Sporting Cristal.

Luis Advíncula al resaltar la "grandeza" de Alianza Lima

"125 años de historia, 125 años de grandeza, 125 años de identidad, 125 años de legado", escribió vía redes sociales el defensor. Tras su publicación, Advíncula encendió las redes sociales, pues varios hinchas de Alianza destacaron que le quedaba bien la camiseta, elogiando su estilo.

Publicación de Luis Advíncula. Foto: Instagram

¿Dónde y cómo comprar la camiseta de Alianza Lima?

La camiseta ya está disponible para su compra a través de las tiendas virtuales de Nike y Marathon, así como en los locales físicos de ambas marcas a nivel nacional.

¿Cuánto cuesta la camiseta de Alianza Lima?

La camiseta tiene un precio de S/ 269 en su versión sin sponsors, mientras que el modelo con los auspiciadores del club cuesta S/ 289. Además, también se ofrece una edición para mujer, únicamente sin sponsors, al mismo precio de S/ 269.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a ver a su hinchada este lunes 9 de marzo, cuando se enfrente en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) ante Melgar, por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1.