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Campeón con River Plate se rindió en elogios ante Matute tras título del Apertura: "Locura"
Futbolista que salió campeón con River Plate elogió el Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima tras el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima se proclamó campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 luego de imponerse por 3-0 a Los Chankas en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute. Después de ese resultado, un futbolista que fue campeón con River Plate expresó su admiración por el coloso de La Victoria: estamos hablando de Federico Girotti.
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Futbolista campeón con River Plate se rindió en elogios ante Matute tras título del Torneo Apertura
En diálogo con Movistar Deportes, Girotti respondió a distintas consultas sobre Alianza Lima y el recorrido que debieron afrontar hasta conquistar el título del Apertura de la Liga 1.
Asimismo, al delantero argentino se le preguntó por el estadio Alejandro Villanueva y por lo que más le llamó la atención desde su llegada al club blanquiazul.
Federico Girotti salió campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con Alianza Lima
Para Federico Girotti, actuar en Matute tiene un significado muy especial, pues percibe el respaldo y la fuerza de la afición de Alianza Lima. Por ello, no dudó en dedicarles elogios y en asegurar que el equipo entregará el 100% para lograr el campeonato.
"Lo dije cuando vine a jugar con Talleres acá, que el Estadio de Matute me había parecido una locura, así que agradecer a la gente que apoyo en todos los partidos y vamos a seguir", afirmó.
Federico Girotti con Alianza Lima en 2026
Federico Girotti disputó 9 de los 16 partidos posibles y fue mejorando su desempeño de forma progresiva hasta consolidarse como el segundo delantero de Alianza Lima, por detrás de Paolo Guerrero. En el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, marcó apenas 1 gol.
Federico Girotti salió campeón con River Plate
Girotti conquistó tres títulos con River Plate: la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones en la temporada 2021, además de la Supercopa Argentina en 2020.
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