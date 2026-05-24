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Campeón con River Plate se rindió en elogios ante Matute tras título del Apertura: "Locura"

Futbolista que salió campeón con River Plate elogió el Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima tras el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Futbolista campeón con River Plate se rindió en elogios ante el Estadio Alejandro Villanueva tras título del Torneo Apertura
Futbolista campeón con River Plate se rindió en elogios ante el Estadio Alejandro Villanueva tras título del Torneo Apertura | Composición: Líbero/ Liga 1
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Alianza Lima se proclamó campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 luego de imponerse por 3-0 a Los Chankas en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute. Después de ese resultado, un futbolista que fue campeón con River Plate expresó su admiración por el coloso de La Victoria: estamos hablando de Federico Girotti.

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Futbolista campeón con River Plate se rindió en elogios ante Matute tras título del Torneo Apertura

En diálogo con Movistar Deportes, Girotti respondió a distintas consultas sobre Alianza Lima y el recorrido que debieron afrontar hasta conquistar el título del Apertura de la Liga 1.

Asimismo, al delantero argentino se le preguntó por el estadio Alejandro Villanueva y por lo que más le llamó la atención desde su llegada al club blanquiazul.

Federico Girotti salió campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con Alianza Lima

Federico Girotti salió campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con Alianza Lima

Para Federico Girotti, actuar en Matute tiene un significado muy especial, pues percibe el respaldo y la fuerza de la afición de Alianza Lima. Por ello, no dudó en dedicarles elogios y en asegurar que el equipo entregará el 100% para lograr el campeonato.

"Lo dije cuando vine a jugar con Talleres acá, que el Estadio de Matute me había parecido una locura, así que agradecer a la gente que apoyo en todos los partidos y vamos a seguir", afirmó.

Federico Girotti con Alianza Lima en 2026

Federico Girotti disputó 9 de los 16 partidos posibles y fue mejorando su desempeño de forma progresiva hasta consolidarse como el segundo delantero de Alianza Lima, por detrás de Paolo Guerrero. En el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, marcó apenas 1 gol.

Federico Girotti salió campeón con River Plate

Girotti conquistó tres títulos con River Plate: la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones en la temporada 2021, además de la Supercopa Argentina en 2020.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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