Alianza Lima reveló detalles sobre nuevos fichajes para el Clausura: "Existe posibilidad"

Alianza Lima se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 y ahora quiere ganar el título nacional de la Liga 1. Por eso, Franco Navarro Jr., gerente deportivo del club blanquiazul, brindó más detalles sobre los nuevos jugadores que llegarán al equipo para el Clausura.

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Alianza Lima revela detalles sobre el nuevo fichaje para el Torneo Clausura 2026

Tras consagrarse campeón del Apertura, Navarro Jr. fue entrevistado por L1MAX y, al mismo tiempo, fue consultado sobre diversos asuntos relacionados con la actualidad de Alianza Lima.

El responsable deportivo del club íntimo ofreció detalles sobre los nuevos refuerzos que arribarán a la tienda blanquiazul con miras al Torneo Clausura y al objetivo de conquistar el título nacional de la Liga 1.

Video: L1MAX

Según detalló Franco Navarro Jr., existe una alta posibilidad de que Alianza Lima incorpore nuevos futbolistas para lo que queda del campeonato peruano. Pese a ello, el proceso se asumirá con calma, porque la dirigencia evaluará con detenimiento todo durante la etapa del Mundial 2026.

“Siempre que hay mercado existe la posibilidad de reforzarnos. Lo tomaremos con calma. Va a ser un mercado atípico, muy largo por el tema del Mundial, pero estamos bien y la gente tiene que seguir confiando”, aseguró.

Alianza Lima se proclamó campeón del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima se proclamó campeón del Torneo Apertura 2026 tras imponerse por 3-0 a Los Chankas en la penúltima fecha del primer certamen de la Liga 1. El Estadio Alejandro Villanueva celebró con entusiasmo un título que acerca al equipo al campeonato nacional peruano.