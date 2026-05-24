0
EN DIRECTO
River Plate vs Belgrano por la final de la Liga Argentina
EN VIVO
Cienciano vs Sport Huancayo por Liga 1

Alianza Lima reveló detalles sobre nuevos fichajes para el Clausura: "Existe posibilidad"

Alianza Lima quiere ganar el título nacional de la Liga 1 y ahora reveló más detalles sobre los nuevos futbolistas que llegarán al club blanquiazul.

Luis Blancas
Alianza Lima revela detalles sobre el nuevo fichaje para el Torneo Clausura 2026
Alianza Lima revela detalles sobre el nuevo fichaje para el Torneo Clausura 2026 | Foto: Liga 1
COMPARTIR

Alianza Lima se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 y ahora quiere ganar el título nacional de la Liga 1. Por eso, Franco Navarro Jr., gerente deportivo del club blanquiazul, brindó más detalles sobre los nuevos jugadores que llegarán al equipo para el Clausura.

Pablo Guede tomó fuerte medida con Alianza Lima tras salir campeón del Torneo Apertura 2026

PUEDES VER: La fuerte medida que tomó Pablo Guede tras salir campeón del Apertura con Alianza Lima

Alianza Lima revela detalles sobre el nuevo fichaje para el Torneo Clausura 2026

Tras consagrarse campeón del Apertura, Navarro Jr. fue entrevistado por L1MAX y, al mismo tiempo, fue consultado sobre diversos asuntos relacionados con la actualidad de Alianza Lima.

El responsable deportivo del club íntimo ofreció detalles sobre los nuevos refuerzos que arribarán a la tienda blanquiazul con miras al Torneo Clausura y al objetivo de conquistar el título nacional de la Liga 1.

Video: L1MAX

Según detalló Franco Navarro Jr., existe una alta posibilidad de que Alianza Lima incorpore nuevos futbolistas para lo que queda del campeonato peruano. Pese a ello, el proceso se asumirá con calma, porque la dirigencia evaluará con detenimiento todo durante la etapa del Mundial 2026.

“Siempre que hay mercado existe la posibilidad de reforzarnos. Lo tomaremos con calma. Va a ser un mercado atípico, muy largo por el tema del Mundial, pero estamos bien y la gente tiene que seguir confiando”, aseguró.

Alianza Lima se proclamó campeón del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima se proclamó campeón del Torneo Apertura 2026 tras imponerse por 3-0 a Los Chankas en la penúltima fecha del primer certamen de la Liga 1. El Estadio Alejandro Villanueva celebró con entusiasmo un título que acerca al equipo al campeonato nacional peruano.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Yoshimar Yotún explotó tras victoria de Sporting Cristal sobre ADT: "No es lo que merecemos"

  2. Alianza Lima y el demoledor récord que conseguirá si vence a FC Cajamarca por el Apertura

  3. Tabla de posiciones Liga 1 2026 EN VIVO: así va la clasificación en la fecha 16 del Torneo Apertura

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano