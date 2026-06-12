Alianza Lima Femenino actualizó el estado de salud de varias integrantes de su plantel profesional a través de un informe médico oficial. La institución blanquiazul detalló la situación de nueve futbolistas que actualmente atraviesan distintos procesos de recuperación, entre lesiones musculares, tratamientos fisioterapéuticos y rehabilitaciones postoperatorias.

Alianza Lima anunció la lesión de 9 figuras de cara a los próximos partidos en la Liga

Una de las jugadoras que continúa bajo supervisión médica es Estefanía González, quien sigue recuperándose de una lesión en el recto femoral derecho. Según el reporte, la futbolista muestra avances importantes en su rehabilitación y una evolución favorable en los trabajos realizados.

Por su parte, Nicole Gutiérrez viene superando un desgarro en el bíceps femoral, mientras que Mía García permanece en tratamiento tras sufrir una lesión muscular en el aductor medio. Ambas se encuentran desarrollando sus respectivos programas de recuperación bajo monitoreo constante del cuerpo médico.

Alianza Lima Femenino informó la lesión de 9 jugadoras

En el caso de Aldana Rodríguez, el club informó que presenta una reagudización de una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda. Debido a ello, continúa recibiendo tratamiento especializado y seguimiento permanente para evaluar su evolución.

Asimismo, Odalys Rivas permanece en proceso de rehabilitación luego de sufrir una distensión muscular en el muslo izquierdo. Chelsea Vilca también sigue trabajando con el área médica tras un esguince de tobillo, aunque su recuperación avanza de manera satisfactoria.

Dentro del parte médico también figura Allison Azabache, quien atraviesa un cuadro gastrointestinal acompañado de deshidratación. No obstante, el informe señala que la futbolista responde positivamente al tratamiento y presenta una mejoría progresiva.

Alianza Lima anunció la lesión de 9 futbolistas

Finalmente, Lucero Huamán y Heidy Padilla continúan con sus respectivos procesos posoperatorios. Huamán sigue cumpliendo las etapas establecidas tras una reconstrucción del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, mientras Padilla evoluciona favorablemente luego de una intervención con autoinjerto de cartílago rotuliano.

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