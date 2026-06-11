Esteban Pavez entrenó con histórico club que no es Alianza Lima y sorprende a los hinchas

Esteban Pavez se convirtió en protagonista inesperado durante la pausa que atraviesa la Liga 1 por la disputa del Mundial 2026. El mediocampista de Alianza Lima reapareció en las instalaciones de Colo Colo, uno de los clubes más importantes de Sudamérica, lo que generó una ola de reacciones entre hinchas blanquiazules y seguidores del fútbol chileno.

Esteban Pavez entrenó con mítico club que no es Alianza Lima y sorprendió a los hinchas blanquiazules

A través de sus plataformas oficiales, Colo Colo compartió imágenes de Pavez entrenando junto a su equipo Sub-20 en el Estadio Monumental. La publicación rápidamente captó la atención de los aficionados, quienes destacaron el vínculo que mantiene el futbolista con la institución alba.

Según informó el conjunto chileno, el volante participó en la práctica dirigida por Braulio Leal y acompañó al plantel juvenil en la previa de su compromiso frente a Deportes Recoleta. Su presencia fue tomada como una motivación especial para los jóvenes talentos del club.

Esteban Pavez entrenó con la Sub-20 de Colo Colo en su receso lejos de Alianza Lima

"Sub 20: ¡Invitado de lujo en la Ruca! Esteban Pavez visitó el Monumental y entrenó con la categoría que dirige Braulio Leal previo al desafío ante Deportes Recoleta", publicó Colo Colo en sus redes sociales.

La invitación no fue casualidad, ya que Esteban Pavez es considerado uno de los referentes recientes de la institución chilena gracias a su trayectoria y liderazgo dentro del club. Por ello, su visita buscó compartir experiencias con las nuevas generaciones y servir como ejemplo para los futbolistas que buscan abrirse camino en el primer equipo.

¿Cuándo volverá Esteban Pavez a Alianza Lima?

Mientras tanto, Pavez sigue aprovechando sus jornadas de descanso antes de volver a centrarse en Alianza Lima. Como el resto del plantel íntimo, el mediocampista regresará a los entrenamientos en los próximos días, con la atención puesta en el Torneo Clausura y en los retos que deberá encarar el conjunto victoriano en la segunda parte de la temporada.