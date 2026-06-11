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Alianza Lima atento: Jairo Vélez aparece en el radar de estas potentes ligas extranjeras
El volante de Alianza Lima atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y varios clubes del extranjero ya consultaron por su situación de cara al próximo mercado de pases.
Jairo Vélez se ha convertido en uno de los jugadores más destacados de Alianza Lima durante la presente temporada. Su rendimiento con la camiseta blanquiazul y sus recientes actuaciones con la selección peruana han despertado el interés de diversos clubes del extranjero.
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En los últimos días, instituciones de Brasil y México realizaron consultas por la situación del mediocampista ecuatoriano nacionalizado peruano, quien atraviesa un gran momento futbolístico bajo la dirección técnica de Pablo Guede.
El interés por Vélez no es nuevo. Semanas atrás también existieron sondeos procedentes de la MLS y del fútbol ecuatoriano. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de estas aproximaciones se transformó en una oferta formal para Alianza Lima.
Mientras tanto, el futbolista disfruta de unos días de descanso tras participar en los amistosos de la selección peruana. En Matute son conscientes de que su cotización ha crecido considerablemente y no descartan que pueda convertirse en una venta importante del club en el corto plazo.
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De concretarse una transferencia, Vélez seguiría el camino de otros futbolistas que dejaron recientemente La Victoria para emigrar al extranjero, como Kevin Serna, Erick Noriega y Juan Pablo Freytes. Por ahora, el volante mantiene su foco en Alianza Lima, aunque el interés internacional continúa en aumento.
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