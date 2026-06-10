Jugó en la 'U', firmó con Alianza hasta 2027 y ahora puede llegar a histórico rival: "Interés"

Alianza Lima, tras conquistar el Torneo Apertura, continúa planificando su plantel con el objetivo de coronarse en el Clausura y así obtener automáticamente el título nacional de la Liga 1 2026. En este proceso, se ha revelado que uno de sus jugadores, con pasado en Universitario, viene siendo pretendido por un rival tradicional.

Jugó en la 'U', firmó con Alianza Lima hasta 2027 y ahora puede llegar a histórico rival

Uno de los jugadores que había generado ilusión y expectativa en los hinchas es Josué Estrada. El lateral llegó a Alianza Lima a mediados de la temporada pasada, donde obtuvo un rendimiento aceptable. Sin embargo, bajo el mando de Pablo Guede, ha quedado relegado del equipo y ya suena para dejar el club.

En ese contexto, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que la dirección deportiva blanquiazul tiene decidido que esta semana se resuelva el futuro del defensa nacional para el Torneo Clausura. Esto, ya que hay diversos equipos interesados en sus servicios.

Precisamente, uno de estos clubes es Sport Boys, que busca en Estrada un jugador para potenciar su defensa y empezar a escalar posiciones en la tabla. No obstante, no sería el único, ya que también hay clubes de provincia que están sondeando al futbolista.

Josué Estrada se perfila a dejar Alianza Lima tras interés de Sport Boys y clubes de provincia

En esa línea, la escuadra victoriana analiza la opción de ceder al jugador a préstamo para el Torneo Clausura, considerando que tiene contrato vigente hasta finales de la temporada 2027.

Números de Josué Estrada en esta temporada

Josué Estrada no está en los planes de Pablo Guede para esta campaña y eso se hace evidente en sus números. El lateral de 31 años ha jugado dos partidos con la camiseta blanquiazul esta temporada (ambos ingresando de cambio); sin embargo, apenas ha sumado nueve minutos en campo.

Josué Estrada tuvo un paso por Universitario

Josué Estrada llegó a las filas de Universitario en 2016, donde se mantuvo dos temporadas, pero no gozó de gran regularidad. Con la ‘U’ logró jugar 23 partidos y aportó una asistencia.