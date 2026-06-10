Tiene contrato con Alianza hasta 2028, pero es pretendido por destacados clubes: "MLS y Ecuador"

Alianza Lima ha destacado en este inicio de temporada, donde logró consolidarse con el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Bajo esa premisa, no es de extrañar que sus principales figuras despierten interés en diversos clubes en este mercado de pases. Recientemente, se conoció que uno de sus jugadores más importantes ha despertado interés en clubes de la MLS y del fútbol ecuatoriano.

Tiene contrato con Alianza Lima, pero es pretendido por destacados clubes

Uno de los jugadores que más ilusión ha despertado en la hinchada es Jairo Vélez, consolidado como una pieza importante dentro del esquema de Alianza Lima. Ese rendimiento también ha escalado hasta la selección peruana, donde es el goleador de la nueva etapa.

En ese contexto, Líbero pudo conocer en su edición impresa que el volante nacionalizado peruano ya viene siendo seguido por diversos clubes del continente. No obstante, su participación en la Bicolor ha llevado a que clubes de la MLS y del fútbol ecuatoriano se interesen en su fichaje.

Jairo Vélez viene siendo seguido por clubes de la MLS y Ecuador.

De momento, no se ha informado del nombre de los clubes ni ha llegado una oferta formal por los servicios del popular 'Chato' Vélez, pero en la dirección deportiva de Alianza Lima ya se hacen a la idea de que puede llegar en cualquier momento.

En ese escenario, Líbero conoció que el club no le cerrará las puertas al jugador en su crecimiento deportivo, aunque la idea es que las ofertas estén acordes con las expectativas económicas. Además, en tienda íntima consideran que cualquier salida se deberá concretar durante junio para tener tiempo de buscar un reemplazo.

Por el momento, Jairo Vélez seguirá siendo jugador blanquiazul, ya que tiene un contrato válido hasta finales de la temporada 2028. Sin embargo, si sigue destacando como hasta ahora, solo es cuestión de tiempo para que un club busque su fichaje.

Números de Jairo Vélez esta temporada

Durante esta temporada con Alianza Lima, Jairo Vélez ha sido una pieza vital por su desequilibrio y creatividad, además de ser el nexo entre el mediocampo y la delantera. Por eso, sus números demuestran su importancia, ya que en 16 partidos ha logrado marcar tres goles y contribuir con cuatro asistencias.